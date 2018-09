Bolivia: Todos deben decidir destino de sede de Unasur



Correo del Sur.- El Gobierno advirtió ayer de que el destino de la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito deberán decidirlo los 12 países integrantes de la organización, ante el anuncio de Ecuador de convertirla en una universidad por falta de uso.



"Será una decisión de los 12 países, qué es lo que se hace a futuro con esa infraestructura", comentó el canciller Diego Pary, tras mostrar su respeto a esta "posición soberana" de Ecuador.



El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció en julio que pedirá a la Unasur que devuelva el edificio para convertirlo en un centro de estudios superiores indígenas, al considerar que "ya no sirve" y es "carísimo", ya que costó unos $us 45 millones.



El anuncio se produjo después de que en abril de este año, cuando Bolivia tomó la presidencia de turno del organismo, un grupo de seis países de la Unasur comunicó su decisión de no participar en este foro hasta que logre un mejor funcionamiento.



Además, el Gobierno boliviano inauguró la semana pasada en Cochabamba la sede del Parlamento de la Unasur entre críticas de la oposición por su costo, unos 72 millones de euros, e inutilidad, ya que este órgano está aún pendiente de constituirse.



Pary manifestó que Bolivia "cree plenamente en la integración de los pueblos y en esa dinámica seguiremos trabajando".