El Alto: reaparece concejal y dice que ha prescrito su condena por narcotráfico



21/09/2018 - 04:58:29

Los Tiempos.- El presidente del Concejo Municipal de El Alto, Marcelo Fernández, reapareció hoy ante los medios de comunicación y aseguró que ha prescrito su condena por el delito de tráfico de sustancias controladas.



"No es como se alega que no me he presentado a cumplir este proceso, más al contrario he cumplido mi condena. (Este es un caso) de hace más de 20 años y se ha prescrito a los siete años (...), es más, ha prescrito todos los registros en nuestras entidades judiciales", dijo Fernández.



Agregó que un procesado no puede ser perseguido toda la vida, ni tampoco se le puede dañar su imagen públicamente todo el tiempo y menos restringir su derecho al trabajo.



Entonces, "yo le puedo decir a la población que este concejal no ha cometido los delitos de robo, no ha traspasado los bienes del municipio ni malversado dineros (públicos), más al contrario, yo fui procesado injustamente por un delito porque en su momento la Ley 1008 era exagerada", sostuvo.



El pasado 11 de septiembre, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, denunció que el concejal Fernández tiene una sentencia ejecutoriada por el delito de tráfico de sustancias controladas, después de que un juzgado de Oruro, en 1998, había dictado en su contra una condena de cinco años y cuatro meses de reclusión.



Hoy, el legislador nacional dijo que aún no fue notificado oficialmente con la versión de Fernández y se declaró sorprendido por las afirmaciones del concejal.



"Él ha dicho verdades a medias y lamento profundamente que tenga el descaro de aparecer con total desfachatez sabiendo que tiene cuentas pendientes con la justicia, pregúntenle qué tiempo estuvo en la cárcel y si ha obtenido una resolución de prescripción, estoy esperando que se me notifique y voy a accionar los mecanismo legales", apuntó el diputado, en declaraciones a ANF.