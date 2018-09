La superficie de construcción cae 48% en los departamentos del eje



21/09/2018 - 04:53:12

Los Tiempos.- La superficie aprobada para la construcción en los departamentos del eje central fue de 1,8 millones de metros cuadrados (MMm2) en 2017, 48 por ciento menos de lo que se aprobó en 2012, cuando alcanzó a 3,5 MMm2, informó ayer el presidente de la Cámara de la Construcción de La Paz, Luis Bustillo.



“Es muy difícil lo que estamos atravesando los constructores nacionales por el hecho de que existe incumplimiento en la cancelación de las planillas”, indicó Bustillo.



Explicó que el conflicto de la construcción y el incumplimiento de pagos de planillas por la ejecución de proyectos de Gobiernos subnacionales pasa por la falta de acceso a proyectos grandes. “Solamente trabajamos como subcontratistas y con precios extremadamente bajos, y la carga impositiva y social recae en los subcontratistas y no así en los contratistas”, agregó.



Ayer, la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) realizó una reunión de directorio en Cochabamba para analizar temas como la crisis del sector, el pago del segundo aguinaldo y el perdonazo tributario.



Según el presidente de Caboco, Franklin Pérez, los Gobiernos subnacionales sufren las consecuencias de la desaceleración económica, lo que desembocó en el incumplimiento de pagos al sector privado en los últimos dos años.



“Las megaobras no influyen en el crecimiento del sector constructor con capital nacional. Las gobernaciones, los municipios y Gobiernos subnacionales han bajado su inversión pública y eso se debe al tema macroeconómico, que no permite capacidad de ahorro”, sostuvo en una conferencia de prensa en las oficinas de la Cámara de la Construcción de Cochabamba (Cadeco).



Pérez añadió que, ante esa situación, existen empresas “impagas”, lo que imposibilita el pago del segundo aguinaldo para el sector de la construcción.



En ese sentido, planteó la necesidad de generar políticas públicas que permitan una mayor participación del constructor nacional en obras mayores. “Debemos adecuar el tema de garantías, debemos adecuar una norma que permita al constructor hacer prevalecer sus derechos”, dijo.



Por su parte, el presidente de Cadeco, Antonio Siles, explicó que, en el caso de Cochabamba, aún está pendiente el pago por las obras de los Juegos Sudamericanos 2018.



“Esperamos que en los próximos meses pueda concretarse la cancelación de todas los certificados de pagos pendientes a las empresas”, sostuvo.







EMPRESAS VEN IMPOSIBLE ACCEDER AL PERDONAZO



Según el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Franklin Pérez, debido a la iliquidez por la que atraviesan varias empresas de ese sector, no se podrán acoger al perdonazo tributario que el Gobierno pondrá en vigencia desde octubre.



“Un contrato de adhesión nos tiene indefensos. Estamos constatando en todas las regiones cuando hay resoluciones de contrato, ejecuciones de garantías, multas que llevan a la insolvencia e iliquidez del sector constructor”, sostuvo.



Uno de los sectores más afectados está en Tarija. Marcelo Romero, presidente de la Cámara de la Construcción de ese departamento, dijo que, pese a un fideicomiso que otorgó el Gobierno, existen deudas con el sector privado. Añadió que desde hace tres años son los empresarios privados los que terminan pagando obras públicas.