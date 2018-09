Alcaldías son las que más deben a constructoras y causan iliquidez



21/09/2018 - 04:46:57

Opinión.- La Cámara de la Construcción de Cochabamba advirtió de dificultades económicas en las empresas porque las alcaldías y la Gobernación no pagan sus deudas por las obras que el sector ejecuta.



El presidente de la Cámara de la Construcción de Cochabamba (Caboco), Antonio Siles, explicó que las empresas se vieron en dificultades, porque para asumir los contratos de construcción hicieron fuertes inversiones con créditos y, esto generó problemas para los constructores, por la tardanza en los pagos de las planillas de avance.



La Cámara de la Construcción de Cochabamba prevé que las deudas por las obras hechas para los Juegos Suramericanos Cocha 2018 con la Alcaldía y la Gobernación se cancelen hasta fin de año.



“Tenemos entendido que gran parte de las deudas se están pagando a medida que se hacen las entregas oficiales. Esperamos que en los próximos meses puedan concretarse todos los certificados de pago pendientes a las empresas”.



“Esperamos que esto ya se regularice y hasta fin de año se pueda tener a todas las empresas pagadas”.



Agregó que todas las obras para los Juegos Suramericanos son las que tienen deudas pendientes con el sector constructor, entre ellas la Villa Suramericana, la piscina, el velódromo, los coliseos de raquetbol y el patinódromo. Algunas están inconclusas.



“Esperemos que puedan concluirse todas las obras y que las empresas puedan recibir el pago correspondiente”, finalizó.



Sin embargo, uno de los miembros de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) manifestó que la institución pública que más adeuda al sector es la Alcaldía de Cochabamba.



La Cámara Boliviana de la Construcción informó sobre la situación y perspectivas del sector de la construcción en Bolivia, ayer en la Cámara Departamental. El presidente de la Caboco, Franklin Pérez Jordán, dijo: “La construcción está en este momento en una desaceleración, las megaobras en el país se mantienen por la demanda que existe en el Gobierno, pero estas no influyen en el crecimiento del sector constructor con capital nacional”.



Argumentó que es necesario que las empresas constructoras bolivianas participen de las megaobras del Gobierno. “Para eso debemos adecuar el tema de garantías, una norma que permita al constructor hacer prevalecer sus derechos, porque un contrato de adhesión nos tiene indefensos de manera general, y eso estamos constatando en todas las regiones”, explicó.



Acotó que el sector puede generar más empleo en el país si participa en estas grandes obras del Estado.



Informó que “hay empresas impagas desde hace dos años y los gobiernos subnacionales no pagaron esas deudas, y esos datos imposibilitan el pago del doble aguinaldo. La iliquidez del sector hace que no pueda acogerse al “perdonazo” de impuestos. “Impuestos Nacionales es otro tema central que agobia”.