Problemas retrasaron llegada de diésel



21/09/2018 - 04:45:33

El Día.- El vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, Gonzalo Saavedra, informó que la falta de diésel que se presentó en surtidores de La Paz, se debe a un problema climatológico que se presentó en el puerto chileno de Arica, que impidió la descarga del buque correspondiente el diésel destinado a Bolivia.



"En Arica, el buque que nos suministra, no pudo ser estacionado al lado del puerto, por la marea alta que había, marejada le llaman, y tuvieron que esperar que baje la marea, obviamente las cisternas que están esperando para transportar el diésel, tuvieron que permanecer en el lugar, por fuerza mayor", informó Saavedra.



Aclaró que esa dificultad en Arica, no genera un impacto a nivel nacional en el abastecimiento de diésel, porque existen otras vías de compra e importación que permiten mantener la normalidad.



El ejecutivo de YPFB informó también, que Chile ya no es el principal país del que se importa el diésel.