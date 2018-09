Paro cívico el 5 de diciembre acuerdan el Comité cruceño y los activistas del 21F



21/09/2018 - 04:36:27

El Día.- El Comité pro Santa Cruz y los activistas de Plataformas ciudadanas llegaron a un acuerdo después de varias diferencias de opinión y determinaron una fecha para presionar en contra de la repostulación de Evo Morales en la presidencia del país.



Ambos grupos exigen el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), a la democracia y a los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016 donde el no a la reelección de Evo ganó en las urnas.



Esta posición de rechazo aumentó en los últimos meses después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mediante un fallo diera vía libre a la reelección indefinida de autoridades y se aprobara la nueva Ley de Organizaciones Políticas que plantea las elecciones primarias para definir los candidatos al binomio presidencial de cada partido político.



Diferencias. El Comité pro Santa Cruz decidió convocar a un paro departamental movilizado y con bloqueo de carreteras para el 5 de diciembre, ante la presión de los activistas del 21F. Esta fecha precisamente es tres días antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se pronuncie sobre los candidatos que están habilitados o no para ir a elecciones.



Acordaron realizar el 10 de octubre una masiva marcha por el centro de la ciudad, a propósito de festejarse el Día de la Democracia en el país. "Vamos a seguir trabajando con otros sectores y colectivos, la idea es expresar el rechazo del pueblo boliviano ante las autoridades que tienen la posibilidad de habilitar o no los binomios. Es importante que todos coordinemos la agenda, expresar nuestro rechazo frente a violación de la Constitución, frente a la falta de respeto a los resultados 21F, frente a la burla de nuestro voto", manifestó Fernando Cuéllar, presidente del Comité Cívico.



Al mismo tiempo, dio a conocer que se declaró "Enemigo de la Democracia al presidente Evo Morales y a Álvaro García Linera".



Además, dio a conocer que los líderes cívicos no asistirán a los actos por la efeméride de Santa Cruz no a los actos de la Expocruz en donde estén presentes los mandatarios. "Tienen razón, no podemos avalar algunas situaciones de esa naturaleza, yo lo he manifestado sin problema, yo no voy a estar presente en los actos de Expocruz en donde esté el presidente, vamos acatar", dijo sobre éste pedido específico de los activistas.



Diferencias. Previo al acuerdo que llegaron los cívicos y activistas, se registraron situaciones tensas entre ambos, incluso las plataformas amenazaron con pedir la renuncia de Cuéllar si no se sumaba al paro nacional que determinaron los activistas en un congreso en Sucre a inicios de este mes.



Se cuestionó el papel del presidente cívico, quien a diferencia de ellos convocó a una marcha para el 10 de octubre, argumentando que la realización del paro cívico no sería factible en la actualidad.



En la reunión de ayer, se registraron discusiones subidas de tono, pero al final se logró llegar a un acuerdo y marcar una agenda de trabajo coordinada para las movilizaciones venideras en defensa del 21F.



Expectativa. A diferencia de las plataformas, en el Movimiento Al Socialismo (MAS), se organizan para impulsar la candidatura de Evo Morales.



En eta jornada las Juventudes del MAS tiene un Encuentro del sector con el primer mandatario en Santa Cruz. Reynaldo Ezequiel, dirigente de juventudes del MAS, indicó que al finalizar este evento, se hará la proclamación de Evo como candidato del partido oficialista.



Por otro lado, tras el acuerdo de realizar una masiva marcha para el 10 de octubre, crece la expectativa por lo que suceda en dicha fecha, dado que desde el MAS las autoridades han anunciado que el 10 de octubre saldrán a las calles de cada departamento del país para defender la repostulación de Evo Morales a las primarias, para luego pasar a las elecciones presidenciales de octubre 2019.



Fernando Cuéllar, recordó que todas las manifestaciones de las plataformas ciudadanas siempre han sido pacíficas y la del 10 de octubre será similar. "Si los del MAS hacen su actividad bien, las autoridades llamadas por ley tienen la obligación de darnos las garantías para que nosotros podamos realizar nuestra actividad, la policía tiene que darnos seguridad a todos los bolivianos por igual", remarcó.