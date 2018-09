¿Usted le va dar más credibilidad a una persona ebria?", la respuesta del fiscal sobre el polémico audio



21/09/2018 - 04:34:48

El Deber- La filtración de un audio -cuya voz se le atribuye a Patricia Pacajes, jueza que le dio 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández por, supuestamente, violar al bebé Alexander- ha puesto en el "ojo de la tormenta" al sistema judicial de Bolivia. En la grabación se escucha supuestamente a la jueza confesar al detalle cómo es que Jhiery terminó encerrado en la cárcel de San Pedro sin haber vejado al menor, es decir: condenado siendo inocente.



La conversación -según se supo por la publicación de uno de los medios (Página Siete) que accedieron a la misma- se dio un mes después de que el médico, el 27 de marzo de 2018, fuera sentenciado a 20 años de privación de libertad y fue de conocimiento público a principios de esta semana.



En la cronología relatada por Pacajes aparece nombrado también el actual fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero. "El fiscal general ha metido su nariz por su chica Ángela Mora (la médico forense que, con su informe, dio origen a la hipótesis de la violación al menor)", se la oye decir, entre otras cosas. Consultado por EL DEBER Radio sobre este tema, Guerrero respondió: "Si usted le da más credibilidad a una persona ebria, en estado de ebriedad, que habla y dice cosas incoherentes… bueno pues".



También aseguró que "jamás jamás", como Fiscalía General, "ha tenido contacto con algún juez en ningún caso". "Yo jamás he cruzado palabra, saludo, con esta juez (Patricia Pacajes) o con el tribunal ni con ninguno, absolutamente. No es la forma de actuar, de presionar, ni mucho menos".



Sobre la opinión del ministro de Justicia, Hector Arce, que señaló que la sentencia contra el médico Fernández carece de fundamento, coherencia y que "demuestra la mala calidad de la administración de nuestra justicia", Guerrero se defendió diciendo que "para eso hay abogados, para eso hay contrapericias, para eso hay apelación, para eso hay incidentes" y que la defensa del acusado “tuvo la oportunidad de contradecir al Ministerio Público”, pero no lo logró.



Sin embargo, el fiscal general no fue indulgente con la opinión del viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, ni con la del senador Arturo Murillo, quien pidió su destitución por este caso. Al primero lo calificó de "sin moral ni ética" y hasta lo acusó de estar "metido en varios hechos como las muertes en las cárceles".



“¿Qué ética tiene este viceministro? Absolutamente ninguna. Hoy todos se rasgan las vestiduras, se las dan de justicieros cuando ellos han estado metidos en temas mucho más complejos como este señor viceministro Quiroga”, sostuvo.



A su vez, al opositor Murillo lo tachó de “mercenario político”. “Qué credibilidad puede tener una persona que va ejerciendo la labor de legislador sin tener libreta de servicio militar”, dijo.



También informó que ha instruido que se inicie un proceso contra Pacajes y que para este viernes (mañana) están citados los miembros del tribunal que sentenció al médico para que aclaren si el audio corresponde a la voz de la jueza y para que se hagan las pericias para establecer la autenticidad de la grabación. También para que “se abra un proceso. Es lo que corresponde en el ámbito estrictamente técnico pericial”, sostuvo.



El caso Alexander, tres años y 10 meses después de la muerte del bebé



En julio de 2014, con cuatro meses de vida, el bebé Alexander llegó al Albergue Municipal del Bicentenario con un cuadro de desnutrición y problemas gástricos, según el informe de las autoridades, relacionados con el maltrato de sus progenitores por consumo de bebidas alcohólicas. Cuatro meses después, el 13 de noviembre, fallecía en el hospital Juan XXIII de La Paz.



La muerte del bebé fue por un paro cardiorespiratorio. Además, presentaba un sangrado profuso por la región anal, por lo que la forense Ángela Mora estableció que había sido víctima de violación y el médico Jhiery Fernández fue condenado a 20 años de cárcel por ser, supuestamente, el autor del vejamen.



El pasado lunes la publicación de un audio echó por tierra esta tesis y puso en la cuerda floja al sistema judicial. Sin embargo, el médico Fernández no fue el único procesado en este caso. El Ministerio Público sentó en el banquillo de los acusados a casi una veintena de personas.