Piñera no asistirá a lectura del fallo de la CIJ sobre la demanda marítima boliviana

20/09/2018 - 21:10:43

Santiago, 20 sep (ABI).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, no asistirá a la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la demanda marítima interpuesta por Bolivia, pautada para el 1 de octubre, informó el jueves el canciller de ese país, Roberto Ampuero.



"(Piñera) no viajará a La Haya, lo haremos como lo hicimos ya durante los alegatos orales que hicimos un muy buen trabajo, una buena dupla con el agente Claudio Grossman (...) De ahí volveremos de inmediato a Chile para informar de detalles también al presidente", según cita el portal chileno Emol.



Piñera se reunió esta jornada con el canciller y el Agente ante la CIJ, Claudio Grossman, para planificar el despliegue que desarrollará La Moneda para el día del dictamen.



Ampuero manifestó que en la cita, que se extendió por más de una hora y media, "estuvimos analizando los próximos pasos que vamos a seguir", y agregó que "el presidente está al mando de todos estos procedimientos que vienen ahora".



Horas antes, el canciller boliviano Diego Pary anunció que el presidente Evo Morales se reunirá el 24 de septiembre, en Nueva York, con el equipo jurídico nacional e internacional de la demanda marítima, días previos al fallo de ese tribunal internacional.



Bolivia pide que Chile se avenga a negociar una salida soberana al océano Pacífico, perdida tras una invasión y posterior guerra en 1879.