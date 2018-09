EE.UU.: Proyecto de Ley de gastos no incluye financiamiento del muro de Trump

20/09/2018 - 19:30:38

VOA.- El presidente Donald Trump acusó el jueves a los legisladores demócratas de bloquear el dinero para su propuesto muro fronterizo en un proyecto de ley de gastos y sugirió que sus compañeros republicanos eran los culpables de permitir que esto suceda.



¿"Quiero saber dónde está el dinero para la Seguridad Fronteriza y el MURO en esta ridícula Ley de Gastos, y de dónde saldrá después de las elecciones de medio tiempo"?, preguntó Trump en Twitter. "Los demócratas están obstruyendo el cumplimiento de la ley y la seguridad fronteriza. ¡LOS REPUBLICANOS DEBEN FINALMENTE PONERSE FIRMES!"



El Senado aprobó el martes un proyecto de ley de gastos de $ 854 mil millones que evita el cierre del gobierno el 30 de septiembre y mantiene al ejército y una serie de agencias civiles funcionando hasta principios de diciembre.



Pero el proyecto de ley, que se espera que la Cámara apruebe la próxima semana, no incluye fondos para el prometido muro de Trump a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, desafiando la amenaza de Trump de dejar que el gobierno cierre el 1 de octubre si no se financia el muro. Los líderes republicanos del Congreso dijeron que preferían resolver el problema después de las elecciones del 6 de noviembre.



Otro proyecto de ley de gastos fue aprobado la semana pasada y los negociadores del Senado y la Cámara de Representantes están trabajando en una medida separada que financiará a otras agencias civiles, así como a la Tesorería de EE. UU., y los tribunales federales.



En conjunto, los tres proyectos de ley de compromiso representarían casi el 90 por ciento del gasto anual del gobierno federal.



El proyecto de ley del martes da a los legisladores más tiempo para aclarar los detalles del presupuesto del próximo año fiscal y evita enojar a los votantes que podrían quedar excluidos de los servicios federales semanas antes de las elecciones legislativas de mitad de período del 6 de noviembre.



La aprobación por el Congreso de los proyectos de ley a nivel de agencia es una desviación de los grandes paquetes de gastos que el Congreso aprobó en los últimos años, que financian a todo el gobierno simultáneamente.