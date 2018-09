Luisa Ortega entregó a EEUU pruebas sobre los testaferros de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello



20/09/2018 - 19:30:12

Infobae.- Luisa Ortega Díaz sigue presionando desde el exilio al régimen de Nicolás Maduro. Durante una entrevista con el programa Aló Buenas Noches, la ex fiscal general de Venezuela, reveló que entregó pruebas al Departamento de Estado norteamericano sobre los testaferros de Maduro y Diosdado Cabello.



"Recientemente le entregué un conjunto de pruebas al Departamento de Estado sobre testaferros de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello", señaló.



La ex titular del Ministerio Público venezolano también presentó evidencias que involucran al ex vicepresidente, Tareck El Aissami.



"No solamente están establecidos los nexos entre los testaferros, sino que también las cuentas donde tienen los dineros que pertenecen a Maduro, Cabello y Tareck El Aissami, además de otros venezolanos", declaró Ortega al programa Aló Buenas Noches.



Entre los señalados en la lista entregada al Departamento de Estado se encuentra el chofer de Cabello.



"Yo entregué pruebas hasta del chófer de Diosdado Cabello, Jesús Salazar, que es un testaferro de él", apuntó la ex fiscal que se encuentra exiliada en Bogotá.



Ortega Díaz fue le encargada de presentar las pruebas contra el dictador Maduro por la corrupción de Odebrecht, causa por la que el mandatario fue condenado por el Tribunal Supremo en el exilio a más de 18 años de prisión.



Por su parte, el pasado lunes el canciller peruano Néstor Popolizio, anticipó que las próxima semana firmará, junto a los ministros de relaciones exteriores de Argentina, Chile, Colombia y Paraguay una carta en la que denunciarán a Maduro ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.