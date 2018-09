Jueza del caso Alexander desapareció y el Consejo de la Magistratura no logra notificarla

20/09/2018 - 19:21:52

Sucre, (ABI).- El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó el jueves, que la representación distrital de La Paz no logró notificar y menos iniciar el proceso disciplinario en contra de la jueza Patricia Pacajes, que admitió en un audio, que sentenció al médico Jhiery Fernández conociendo que era inocente de la supuesta violación al bebé Alexander, que murió en un episodio confuso en La Paz, en 2014.



"Aparentemente le habían dado dos días más de baja médica, la apertura del sumario, el proceso disciplinario y la medida cautelar que debía aplicarse en este caso, no pudo ser notificada hasta la fecha", explicó a los periodistas.



Michel dijo que este procedimiento legal imposibilita a esta instancia, abrir el sumario y el proceso disciplinario contra esta autoridad judicial.



"La información que nos remitieron desde la representación distrital de La Paz, es que la apertura del proceso ya está por un lado, asimismo, la resolución de suspensión temporal o cautelar provisional mientras dure la investigación", precisó.



"No puede ser habida, hay algo extraño", complementó.