A los aspirantes a Fiscal General no se les evaluará dominio de idioma originario

20/09/2018 - 19:01:14

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, Adriana Salvatierra, informó el jueves que la entrevista que se realizará a los postulantes al cargo de Fiscal General no considerará el dominio de un idioma originario, en atención al reglamento.



La legisladora se refirió a ese tema, después que el diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, dijo que en esa fase se realizará preguntas a los postulantes en idioma originario, para constatar que hablan aymara, quechua, guaraní u otros.



"Que se dejen (los opositores) de iniciativas tontas, fuera de lugar, carentes de sentido, inobservantes, en falta de observancia al reglamento, hay un reglamento que establece cuando debe ser presentado el requisito de hablar dos idiomas oficiales del Estado, según Constitución Política del Estado, pero no a gusto de los opositores, se va cumplir según el reglamento en que plazos debe acreditarse el conocimiento", dijo a los periodistas.



La asambleísta explicó que el postulante deberá demostrar que sabe hablar dos idiomas a la Asamblea Legislativa cuando sea elegido por el pleno y antes de su posesión.



Recordó que entre el martes y miércoles de la siguiente semana se realizarán las entrevistas, fase en la que los 36 postulantes deben responder tres preguntas, después de un sorteo, en máximo 10 minutos.



Salvatierra dijo que se calificará el conocimiento, gestión y propuesta, sobre 30 puntos, tomando en cuenta que se calificaron con 40 la evaluación curricular y 30 el examen escrito.



Agregó que solo los postulantes que obtengan una calificación mínima de 56 puntos de un total de 100, pasarán a consideración del pleno.



La Asamblea Legislativa debe designar al nuevo Fiscal General antes del 23 de octubre, cuando concluirá el mandato de seis años de la actual autoridad del Ministerio Público, Ramiro Guerrero.