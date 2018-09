Maluma sorprende con cambio de look; aseguran es idéntico a hijo de Derbez

20/09/2018 - 16:21:48

Quien.- El cantante Maluma sorprendió a sus seguidores al renovar su imagen durante su viaje a Francia: el colombiano recortó su característica barba y así lo presumió en redes sociales.



La imagen provocó gran impacto entre sus fanáticos, quienes compartieron comentarios a favor y en contra de esta decisión. “Ahora falta que te cortes el cabello”, “Quédate así, sin barba”, “Espero que tu barba crezca rápido antes de tu concierto en Alemania”, fueron algunos de ellos.



Sin embargo, otros seguidores señalaron que este cambio de look en el colombiano únicamente logró resaltar su parecido con Vadhir Derbez, quien no dudó en reaccionar ante la ola de mensajes sobre el tema.



“¿Nos parecemos? Ya me llegaron muchos mensajes de lo mismo”, preguntó el hijo de Eugenio Derbez en Instagram junto a la foto de Maluma además de agregar algunos comentarios al respecto.



Ver esta publicación en Instagram 🇲🇽Que tipo de Clima Prefieren ? FRIO❄️ o CALIENTE🔥? ⬇️ comenta una 💩 si te vale un cacahuate... . 🇺🇸What type of Weather do you prefer? HOT🔥? Or COLD❄️? Comment a 💩 if you don’t give a living Shit... Una publicación compartida de Vadhir Derbez (@vadhird) el 7 Sep, 2018 a las 4:14 PDT