El clan Kardashian estrena lujosa mansión de 12 millones de dólares



20/09/2018 - 16:19:29

Quien.- El clan Kardashian cuenta desde ahora con una nueva e imponente mansión californiana que, sin duda, representa a la perfección el inmenso patrimonio económico que han venido amasando los miembros más mediáticos de la familia, entre otras muchas cosas, al éxito de su reality show "Keeping Up With The Kardashians".



Según el diario The New York Post, la sociedad que gestiona las inversiones inmobiliarias de Kim Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner y compañía ha decidido desembolsar nada menos que 12 millones de dólares en una propiedad -situada en el área de Coachella- que dispone de más de 1000 metros cuadrados y siete cuartos de baño, aunque por el momento se desconoce si la compra ha sido concebida para un futuro cambio de residencia o como una mera operación para sacarle el máximo rédito posible.



"Se encuentra literalmente cruzando la calle desde los terrenos donde se celebra anualmente el festival de música de Coachella. El barrio se dispone a recibir a nuevos y célebres vecinos", ha bromeado una fuente consultada por el citado medio, la cual no ha querido precisar, sin embargo, el uso que se le dará a la vivienda ubicada en la exclusiva comunidad privada de La Quinta"s Madison Club.



De acuerdo a la información publicada este jueves por un medio de la zona, el periódico Desert Sun, los documentos del proceso de compraventa que han llegado a sus manos revelan que la persona encargada de dirigir el proceso de compraventa está de alguna forma "vinculada" a la matriarca de la familia, Kris Jenner, mientras que la pareja formada por Kim Kardashian y Kanye West ya habría desmentido, a través de miembros de su círculo cercano, que el inmueble vaya a convertirse en su próximo hogar.