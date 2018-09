Ashton Kutcher atropella con su coche a un joven



20/09/2018 - 16:16:38

Quien.- El actor Ashton Kutcher se llevó uno de los sustos de su vida este miércoles mientras salía con su coche de los estudios de producción Sunset Bronson, situados en Sunset Boulevard (Hollywood), cuando escuchó un ruido y notó que algo chocaba contra la carrocería de su Tesla de color negro. En cuanto se bajó del vehículo se confirmaron sus peores sospechas: había atropellado a alguien que montaba en patineta por la acera y a quien no había visto aproximarse.



Afortunadamente, la víctima en cuestión -que resultó ser un joven de 19 años llamado Leo Marenghi- no sufrió más lesiones que una herida en la rodilla y alguno que otro raspón y, por suerte para la estrella de Hollywood, resultó ser además un chico muy comprensivo que se apresuró a tranquilizar a Ashton asegurándole insistentemente que se encontraba bien y que no debía sentirse mal por lo ocurrido.



"No tengo ninguna intención de "ir a por él". Siento que ha sido mi culpa porque iba en patineta y se trata de un ángulo con poca visibilidad. Creo que diría muy poco de mí como persona si tratara de emprender acciones de legales contra él", ha asegurado el herido, que trabaja como canguro en sus ratos libres y en el momento del accidente iba camino del colegio para recoger a los niños de los que cuida, en declaraciones a People.



Tras tranquilizar al intérprete y hacerle ver que no pensaba demandarle acusándolo falsamente de haber puesto en riesgo una vida, Marenghi sí quiso pedirle un favor: que posara con él para una fotografía con la que pudiera demostrar que lo había conocido.





"Creo que le sorprendió que solo quisiera una foto y que después me marchara como si nada... Él seguía preguntándome incluso después: "¿De verdad que estás bien? ¿Estás seguro?"", ha declarado Marenghi, que resulta ser un gran fan de las temporadas de la serie "Two and a Half Men" que protagonizó Ashton.