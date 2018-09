Belinda es acusada de violar la Constitución Mexicana



20/09/2018 - 16:14:21

QUIEN.- Belinda fue acusada de violar la Constitución Mexicana al participar en un acto proselitista de la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos, antes de las elecciones presidenciales de este año.



En la acusación, que inició con una denuncia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se argumenta que Belinda es española y, por tanto, tiene prohibido participar en actos políticos mexicanos. Luego de investigar la queja, la TEPJF (Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) estableció que, efectivamente, la cantante violó dicha prohibición.



Aunque Beli no ha contestado personalmente ante esta acusación, Danna Vázquez, su publirrelacionista, anunció que la cantante “esperará instrucciones de su abogado para aclarar su situación”, según publicó el periódico El Universal .



Según la representante, Belinda se enteró de esta acusación por medio del diario y actualmente se encuentra “sorprendida y asustada”.

“Ahora mismo Belinda está en Colombia y esperará a su abogado antes de hablar”, dijo Vázquez, quien aclaró que si bien Beli nació en España, llegó a México a los 4 años y fue nacionalizada mexicana, aunque no mostró al periódico algún documento para demostrarlo.



El problema



De acuerdo con la Constitución Mexicana, todos los extranjeros que viven en México tienen prohibido participar en actos políticos. Por ello, el PRD presentó una queja el 22 de junio en la que reclama el hecho de que la cantante formara parte de un acto proselitista en Jojutla, Morelos, donde se entregaron bienes “con fines electorales” a los habitantes de esta comunidad, que resultó ser una de las más afectadas durante los sismos del año pasado.



La Sala Regional determinó que ese día Belinda entregó en persona almohadas, balones de futbol, cobijas e incluso un automóvil “rotulado con propaganda de uno de los candidatos”, de acuerdo con información del diario El Universal .



Como “castigo” por su participación en este evento proselitista, la TEPJF ordenó a Belinda hacer una vista a la Secretaría de Gobernación “para que en ámbito de sus atribuciones determine que a su derecho convenga”.



Gabriela Villafuerte Coello, magistrada presidenta por ministerio de ley dijo a El Universal: “La Constitución establece que los extranjeros no podrán inmiscuirse en los asuntos políticos del país, podríamos o no esta de acuerdo, y se acreditó que el evento fue un acto político electoral”.



La única que podrá pronunciarse en este asunto será la Secretaría de Gobernación, quien decidirá si Belinda violó o no la ley.



Según el diario, la cantante puede interponer un recurso para evitar sanciones.