¿Pasó Spiderman por aquí? Una telaraña de 300 metros se extiende por una costa griega



20/09/2018 - 16:01:57

Actualidad.- Los vecinos de la pequeña ciudad de Aitolikó, en Grecia, se quedaron boquiabiertos hace unos días cuando vieron que la costa de su ciudad estaba cubierta por una enorme tela de araña extendida a lo largo de 300 metros, informan medios locales.



Sin embargo, no es algo tan raro como pudiera parecer. Según María Chatzaki, académica del departamento de Genética y Biología Molecular de la Universidad Demócrito de Tracia (Grecia), el fenómeno es estacional en la región y ocurre a finales del verano y comienzos del otoño.



the giant spiderweb across a lagoon in the Greek town of Aitoliko is really really really *really* whoa pic.twitter.com/mYwvFnBPHZ— Alex MacDonald (@Selected_Poems) September 19, 2018



Según la experta, estas redes las tejen arañas de género tetragnatha que, aunque muy pequeñas, son capaces de hacer telarañas muy largas. En cualquier caso, se cree que esta de Aitolikó es la más grande jamás aparecida en la zona, lo que podría deberse a una reciente explosión demográfica de arañas. "El aumento en la población de mosquitos ciertamente han contribuido", opina Chatzaki.