Star Trek tenía razón: descubren un planeta que puede ser Vulcano, hogar del legendario señor Spock



20/09/2018 - 15:46:44

BBC.- Una de las mayores atracciones de la serie Star Trek es su variedad de personajes y planetas.



Y uno de los planetas clave de la serie es Vulcano, hogar del célebre Spock.



Científicos en Estados Unidos acaban de demostrar que "la ciencia ficción no es necesariamente tan ficticia".



Un equipo de astrónomos descubrió una super Tierra a 16 años luz con característica similares y en el lugar supuesto del famoso planeta Vulcano.



El nuevo planeta orbita la estrella HD 26965 y fue descubierto por expertos del proyecto de búsqueda de exoplanetas Dharma Planet Survey o Censo de Planetas Dharma.





"Los fanáticos de Star Trek seguramente conozcan a la estrella HD 26965 por su apodo alternativo, 40 Eridani A", señaló el astrónomo Gregory Henry, de la Universidad Estatal de Tennessee y uno de los autores del nuevo estudio.



En julio de 1991 Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, escribió una carta en la publicación "Sky and Telescope", "Cielo y Telescopio", junto con los científicos Sallie Baliunas, Robert Donahue y George Nassiopoulos del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica.





En la carta los autores señalaron que la estrella 40 Eridani A era la estrella en torno a la cual habría orbitado Vulcano.



Por otra parte, "Vulcano estaba relacionada con 40 Eridani A en las publicaciones "Star Trek 2" de James Blish (Bantam, 1968) y "Star Trek Maps" de Jeff Maynard (Bantam, 1980)", explicó Henry.



El sistema de estrellas 40 Eridani se compone de tres estrellas. Vulcano orbita alrededor de la estrella principal, y las dos estrellas compañeras "brillarían brillantemente en el cielo de Vulcano", escribieron en su carta de 1991.



"Vulcano es el planeta de origen del Oficial Científico Señor Spock en la serie original de ciencia ficción Star Trek", señaló Henry.



"Spock sirvió en la nave espacial Enterprise, cuya misión era buscar nuevos mundos extraños, una misión compartida por Dharma Planet Survey", agregó.

Super Tierra



El planeta que acaba de ser descubierto "es la super Tierra más cercana que orbita alrededor de otra estrella similar al Sol", explicó el astrónomo Jian Ge, de la Universidad de Florida, otro de los autores del estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



"El planeta tiene aproximadamente el doble del tamaño de la Tierra y orbita su estrella con un período de 42 días justo dentro de la zona habitable óptima de la estrella", agregó.



El descubrimiento fue realizado utilizando el telescopio Dharma Endowment Foundation Telescope (DEFT), que está ubicado en la cima del monte Lemmon en el sur de Arizona.

Estrella anfitriona



La estrella HD 26965, en torno a la cual orbita el nuevo planeta, tiene un tono naranja y "es sólo ligeramente menos masiva que nuestro Sol, tiene aproximadamente la misma edad que nuestro Sol y tiene un ciclo magnético de 10,1 años casi idéntico al ciclo de manchas solares de 11,6 años del Sol", según explicó en un comunicado el astrónomo Matthew Muterspaugh, de la Universidad Estatal de Tennessee y otro de los autores del estudio.



"Por lo tanto, HD 26965 puede ser una estrella anfitriona ideal para una civilización avanzada", agregó Muterspaugh".



La estrella "puede verse a simple vista, a diferencia de las estrellas anfitrionas de la mayoría de los planetas conocidos hasta la fecha", señaló Bo Ma, estudiante de posdoctorado en la Universidad de Florida y primer autor del estudio.



"Ahora cualquiera puede ver a 40 Eridani en una noche clara y estar orgulloso de señalar la casa de Spock".