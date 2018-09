El Gobierno cree que el médico debe quedar libre y la Fiscalía alejarse



20/09/2018 - 12:51:16

El Deber.- El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, consideró este jueves que la Fiscalía Departamental de La Paz debe "apartarse" de cualquier investigación relacionada al caso bebé Alexander y que el médico Jhiery Fernández debe defenderse en libertad.



"Hay una denuncia que ya se presentó por parte del Consejo de la Magistratura, en la Fiscalía de La Paz, por ética mínimamente debería apartarse y garantizar una investigación neutral (...) Debería darse una cesación a su detención preventiva (para el médico) y defenderse en libertad", sostuvo la autoridad.



Mientras que desde el Ministerio Público se informó que en las próximas horas se citará a declarar a la jueza Patricia Pacajes, quien en una grabación, presuntamente, admite que sabía de la inocencia del galeno condenado a 20 años. También se pidió que la persona que registró el audio presente el archivo original.



"Hay declaraciones de algunos encargados del caso que dijeron que tenían otra información, incluso de la necropsia, que no fueron valoradas adecuadamente y ojalá sean tomadas en cuenta en la instancia de apelación", agregó el viceministro.



Quiroga enfatizó que el caso está en manos de la Fiscalía y que en su momento ellos, por medio de la Policía, no requirieron información adicional en la colaboración de las investigaciones sobre el hecho registrado en 2014.



Ayer René Tambo, jefe de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) La Paz, sostuvo: "Yo fui al juicio oral donde dije directamente que no había la situación de violación por las características que representaba el bebé en la autopsia".