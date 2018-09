Revilla denuncia que el TSE traba la personería nacional a Sol.bo por manipulación del MAS



20/09/2018 - 12:43:11

La Razón.- El alcalde de La Paz y líder de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Luis Revilla, denunció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó a obstaculizar el trámite de obtención de personería jurídica de su partido, por "manipulación" del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y movilizó a parte a sus bases en una marcha de protesta en puertas de las oficinas principales del Órgano Electoral.



Primero lanzó su denuncia en su cuenta en Twitter y luego ratificó sus acusaciones durante la movilización que fue acompañada por sus militantes con gritos de "¡Democracía sí, dictadura , no!" y "¡Lucho por Bolivia, Lucho por Bolivia!"



"Hay partidos políticos que acaban de obtener su personería jurídica y nunca los hemos visto recolectar firmas en las calles. ¿Por qué no se le quiere dar su personería a Soberania y Libertad? Porque hay influencia política del Gobierno sobre el Tribunal Supremo Electoral", aseveró.



Recordó que son cuatro meses desde que su partido comenzó los trámites y dijo que las trabas fueron más notorias desde que se conoció que comenzó contactos con distintos actores políticos para las elecciones generales de 2019, entre los que no descartó al expresidente Carlos Mesa, el mejor ubicado en las encuestas para hacer frente a Evo Morales.



"No es casual que después que nosotros hemos anunciado que estábamos en conversaciones políticas con otras fuerzas de oposición, que tenemos voluntad de conversar con Carlos Mesa, de pronto nuestro trámite de personería jurídica se retire. No es casual, hay interés del Gobierno para evitar que Sol.bo tenga personería", afirmó.



Respecto a las trabas, explicó que, por ejemplo, el TSE no quiere recibir los libros de firmas que fueron abiertos por un notario y cerrados por otro, lo que no es responsabilidad de Sol.bo, ya que eso se debió a que en el proceso de recolección de firmas el Gobierno cambió a los notarios.



Antes de la protesta que protagonizó esta mañana, el alcalde ya había lanzado su denuncia en redes sociales.



“Manipulación política del MAS en el Tribunal Supremo Electoral para negar la personeria jurídica nal de Sol.bo . Meses de chicanas, pretextos y una nueva ley de partidos políticos que adelanta los plazos en favor del MÁS. Al parecer podrá más la presión política” (Sic), escribió en Twitter.



Sol.bo tiene personería regional en La Paz y tenìa en trámite su personaría nacional con el fin de terciar en las elecciones nacionales de 2019. Uno de los requisitos era presentar 130.000 rúbricas y presentó 146.000, según informó el alcalde a fines de mayo.



En otros tuit, la autoridad anunció que “agotaremos todos los medios legales a nuestro alcance” para revertir la decisión que asumió la entidad electoral y convocó a una marcha para la mañana de este mismo jueves, que finalmente encabezó.



El expresidente Carlos Mesa también se refirió al asunto y aseguró que “el TSE le niega personería” a “un partido regional con trayectoria, organización y militancia”. Calificó la decisión como “una arbitrariedad incomprensible que no contribuye a la credibilidad de las primarias”.



No obstante, Revilla anticipó que “con personería o sin ella, Sol.bo como organización política con presencia nacional participará de las elecciones del 2019 para ganarle al MAS (partido en función de gobierno) y recuperar la institucionalidad en los órganos del Estado”.



A su juicio, “el sistema niega el surgimiento de una nueva alternativa para proteger al MAS y la supervivencia de la partidocracia que gobernó el país desde el siglo pasado. El Tribunal afín al MÁS quiere negarle a 140.000 ciudadanas/os de todo el país formar un nuevo partido nacional”.



Revilla formó parte del desaparecido Movimiento Sin Miedo (MSM) del también exalcalde Juan del Granado, exaliado del oficialista MAS. Postuló con la sigla de su nueva organización a la alcaldía paceña y la ganó en 2015.