Está lista suspensión de jueza, pero tiene otra baja médica



20/09/2018 - 12:28:28

Erbol.- El delegado del Consejo de la Magistratura (CM), Américo Araníbar, informó este jueves a ERBOL que ya está lista una resolución de suspensión de la jueza Patricia Pacajes, que admitió haber condenado a Jhiery Fernández siendo inocente, sin embargo, ella pidió otra baja médica y no se le puede notificar.



Araníbar explicó que el CM presentó dos denuncia, una disciplinaria y otra penal contra Pacajes, porque ha vulnerado la reserva del caso Alexander al comentarlo en público.



La jueza fue grabada en una conversación en la cual sostiene que no hubo violación en el caso Alexander y que el médico, al que condenó a 20 años por ese delito, sería inocente.



El delegado de la Magistratura señaló que en el proceso disciplinario ya se emitió la admisión de la denuncia y la consiguiente suspensión de Pacajes, pero el documento no puede ser notificado porque está de baja.



Pacajes ya había solicitado baja médica para el lunes y martes, pero, según Araníbar, la jueza entregó otra carpeta para no presentarse a trabajar miércoles y jueves también por razones de salud.



“Tenemos entendido que la juez disciplinaria ya habría admitido la denuncia disciplinaria que hemos presentado como Consejo de la Magistratura, asimismo ya habría emitido la resolución de suspensión de la jueza patricia Pacajes sin embargo, el día de ayer nos ha llegado una nueva carpeta de baja de la doctora Patricia Pacajes, donde se establece que los días de ayer y hoy se encontraría en baja médica, razón por la cual no se le pude notificar con la suspensión”, dijo el delegado del CM.



Araníbar enfatizó que para el Consejo de la Magistratura la jueza Pacajes cometió una falta gravísima al hablar de un caso en reserva, por lo cual corresponde su destitución.