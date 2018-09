Dirigente pide eliminar subvención para transporte pesado



20/09/2018 - 12:26:34

El País.- El secretario general del Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional (SCHATIN), Pedro Quispe, pidió a las autoridades suspender la subvención del diesel y la gasolina para el sector del transporte pesado internacional porque este beneficio no llega a los camioneros nacionales, favorece más a los extranjeros.



“Mi pedido es que la subvención debe levantarse porque no es para el transporte internacional, sirve para el transporte interno interdepartamental, flotas, interprovincial. (…) Nosotros nos abastecemos en otros países, Chile, Perú. Compramos el litro de diesel incluso en más de nueve bolivianos”, dijo Quispe a ERBOL.



El dirigente denunció que los principales beneficiados con la subvención de los carburantes en Bolivia son los camioneros extranjeros de Perú y Chile.



“Los camiones peruanos, los empresarios peruanos tienen una flota de camiones con placa boliviana y hacen los trasbordos de combustible, las autoridades no les dicen nada, deberían comprar el litro a nueve Bolivianos, pero no lo hacen”, declaró Quispe.



Indicó que los transportistas nacionales del sector pesado están molestos porque las autoridades no les permiten abastecerse de combustible en Bolivia para que puedan realizar su viaje de ida y vuelta al exterior del país, se ven obligados a comprar más caro en otros países.



“Nos limitan, nos dan 900 litros que sólo nos alcanza para llegar a Lima, para retornar tenemos que comprar en Perú. Para ir a Arequipa nos dan 600 litros y para volver tenemos que comprar afuera más caro”, señaló.



El dirigente dijo que los camioneros extranjeros llenan sus tanques en Bolivia y se aprovechan de la subvención que existe en el país.



“El camión peruano viene con su combustible, debería entrar y salir con su combustible porque son 100 Kms. de La Paz a Desaguadero. Máximo deberían cargar en Bolivia 100 litros, pero es un abuso porque les permiten tanque lleno, eso es 1000 litros. (…) Al subvencionar, el Estado está perdiendo”, manifestó Quispe.