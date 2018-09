10 alimentos que nunca se debe comer para la cena



20/09/2018 - 12:16:56

El Diario NY.- Conoces el dicho: desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Pues los expertos han concluido que ésta es una de las mejores maneras de mantener un peso y una vida saludables.



De acuerdo con diferentes especialistas en nutrición, metabolismo y sobrepeso, estos son los 10 alimentos que nunca, y eso es NUNCA, deberías comer en la cena si quieres una salud envidiable y un peso adecuado.



Arroz



Especialmente si es arroz blanco. Su gran cantidad de almidón y carbohidratos lo hace uno de los peores alimentos para la cena, porque es demasiada energía para el momento en que tu organismo estará en reposo por varias horas.



Carne roja



La carne roja contiene tirosina, un aminoácido que eleva los niveles de adrenalina. Esto te mantendrá alerta durante la noche y podría causarte insomnio. Deja la carne roja para la mañana.



Fruta dulce



La fruta demasiado dulce contiene carbohidratos que el cuerpo no elimina tan fácilmente. Aunque, claro, cuando el antojo apremia, siempre será mejor comerte una fruta en la cena que un pastel.



Salchichas



Los embutidos y las carnes ahumadas contienen tiramina, un vasoactivo que estimula la producción de norepinefrina, sustancia que a su vez aumenta los impulsos nerviosos. La tiramina puede provocar migrañas por su capacidad de estimular al cerebro.



Pan y pasteles



Aunque parece lógico, no está de más mencionarlo. Comer pasteles y pan durante la cena hará que la grasa se deposite irremediablemente en tu cuerpo, especialmente en los muslos. La combinación de harina con azúcar es poco recomendable para la noche.



Nueces



Aunque son muy buenas para muchas cosas, las nueces en la noche no son recomendables porque contienen grandes cantidades de grasas y calorías que tu sistema digestivo no podrá absorber eficientemente en reposo.



Salsas picantes



También son muy estimulantes, lo que impediría que tu cuerpo se relaje adecuadamente durante el sueño y, además, pueden provocar molestias como reflujo o acidez.



Chocolate



Su alta cantidad de carbohidratos, azúcar y cafeína lo hacen un alimento que sólo debe consumirse durante la mañana o por la tarde. Trata de evitar cualquier presentación de chocolate -en bebida, en tablilla, en pasteles- por la noche.



Pepinillos



Déjalos para la mañana o el medio día. Son muy pesados para digerir y pueden provocar acidez estomacal o reflujo. Tratar de dormir con estos malestares puede ser toda una proeza.



Cualquier tipo de comida rápida



La comida rápida suele tener grandes cantidades de grasa, sal y condimentos que no sólo te impedirán tener un sueño reparador, sino que también serán difíciles de digerir para tu cuerpo.



¿Y qué es lo que sí puedes comer durante la cena? Carne blanca, pescado, huevo, productos lácteos, fruta que no contenga mucha azúcar y muchos vegetales.