Sale de fiesta y termina con una tortuga muerta dentro de su vagina



20/09/2018 - 12:10:13

El Diario NY.- En cuestiones sexuales, como dicen por ahí, en gustos se rompen géneros, ya que para alcanzar el máximo placer, hoy en día existen un sinfín de juegos y artilugios que te ayudarán a vivir un orgasmo placentero.



Sin embargo, en más de una ocasión hemos escuchado o leído historias de personas a las que por determinadas circunstancias, se les ha pasado un poco la mano, ya que decidieron introducirse algunos objetos que no pudieron sacar, por lo que debieron acudir a urgencias de un hospital a pedir auxilio.



Eso fue lo que le pasó a una mujer de origen británico, cuya identidad no ha sido revelada, el fin de semana pasada, cuando tuvo que ir a un hospital de El Mojón, localidad ubicada en Tenerife, España, debido a que comenzó a sentir mucho dolor en su zona íntima.



Luego de hacerle una ardua examinación, los médicos indicaron que el dolor que sufría en la vagina es porque tenía alojada en ella una tortuga muerta, la cual le estaba provocando una infección que podría poner en riesgo su vida.



Según apuntan medios locales, ante esta situación, el hospital llamó a la policía local para dar parte del suceso, quienes interrogaron a esta mujer para saber exactamente qué le había ocurrido. Finalmente, la chica reconoció que salió de fiesta con unos amigos el pasado jueves y que fue ese día cuando la tortuga terminó dentro de su vagina, aunque no recuerda cómo es que sucedió eso.



De momento, las autoridades de mantienen herméticas ante el caso, pues no han dado información alguna, pero no se descarta que la mujer haya estado bajo la influencia del alcohol o de alguna droga y por ello es que el reptil terminó dentro.