50 años de Will Smith: ¿Qué pasó con Jazz de El príncipe del rap?

20/09/2018 - 11:43:03

El Comercio.- "El príncipe del rap" no solo dejó en el recuerdo de muchos a un joven Will Smith y un carismático reparto central, sino también a otros personajes como Jazzy Jeff, amigo cercano del protagonista.



El buen Jazz se caracterizaba por ser incluso más despistado y con peores modales que Will, aunque sin ser jamás un mal tipo. Era frecuente ver al tío Phil montar en cólera cada vez que el amigo de su sobrino coqueteaba con Hillary.



El hombre detrás del personaje era Jeffrey Townes, socio musical y amigo de la adolescencia del Will Smith, quien se presentaba con el nombre de DJ Jazzy Jeff. Antes de la llegada de "El príncipe del rap", el dúo consiguió lanzar un par de álbumes exitosos y ganar un Grammy a la "mejor interpretación de rap".



Tras el éxito de comedia televisiva, ambos recorrerían caminos distintos, aunque la amistad perduró. Townes se dedicó a la producción musical y a seguir explotando su faceta de DJ. A lo largo de estos años, DJ Jazzy Jeff ha lanzado varios álbumes y ha llegado a trabajar con artistas de la talla de Eminem, entre otros.



Pese a que el dúo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince ha dejado de actuar como tal, tanto Will Smith como Jeffrey Townes han señalado que nunca hubo una separación formal entre ambos. De hecho, indicaron que algunas de las canciones lanzadas por Smith en solitario eran obra de la colaboración entre ambos.



Los dos artistas tuvieron una breve reunión pública en el estreno del largometraje "Hancock", donde brindaron un número musical. Ambos volverían a presentarse juntos en el programa de Graham Norton en 2013, donde hubo un pequeño reencuentro entre algunos actores de "El príncipe del rap".



En el presente, Jazzy Jeff sigue activo en la industria musical y su última producción discográfica, llamada "M3", fue lanzada este año.