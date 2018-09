Cinco páginas web legales para descargar músca gratis on line en MP3

20/09/2018 - 11:40:06

El Comercio.- Existen diferentes páginas web para descargar música gratis online por Internet sin necesidad de tener una cuenta de Spotify o Deezer. Por otro lado, también recurren a YouTube Music, que es una aplicación móvil desarrollada por YouTube que proporciona una interfaz personalizada para el servicio orientado a la transmisión de música, donde millones de usuarios a diario recurren y recomiendan. ¿Eres amante de la música? En Google puedes buscar "dónde y cómo descargar música gratis online", "música gratis online", "descargar música", "música gratis" u otros términos, donde encontrarás páginas que infringen los derechos de autor y llenas de publicidad que interrumpen tu Playlist. De esta manera, te presentamos los mejores sitios legales y seguros donde puedes descargar música gratis online sin problemas para que disfrutes tu tiempo de ocio, o acompañes tu jornada laboral durante todo el tiempo.



A diario un gran porcentaje de las personas escuchan música mientras hacen sus actividades. A veces es incómodo ser interrumpido por alguna publicidad entre tu Playlist, pero esto ya no será un problema si consideras las 5 páginas web que verás a continuación. De esta forma podrás descargar música gratis online sin gastar un céntimo en formato MP3 y guardarlo en tu celular.



¿Cómo puedes hacerlo? Las siguientes plataformas que te presentaremos a continuación, ofrecen un mes de prueba gratis online. Además, puedes descargar música online en formato MP3 sin amenaza de virus que pueden afectar tu PC o tu smartphone.



A continuación, existen diferentes páginas web para poder descargar y escuchar música gratis online hasta de 320 kb, para poder disfrutar cuando quieras. Solo busca a tus artistas favoritos o el género que más te guste y puedes reproducirlo sin problemas totalmente gratis y de manera legal.



1. BESONIC



BeSonic es un portal donde puedes escuchar música gratis online. Si bien allí no encontrarás artistas famosos y canciones populares, sí podrás escuchar los temas de nuevos artistas. Esta web se utiliza como una red de promoción musical, por lo que podrás encontrar a diversos artistas y descargar su música completamente gratis.



2. LIVE MUSIC ARCHIVE



Este repositorio digital de canciones es parte de la enorme web llamada Internet Archive y te permite escuchar miles de canciones gratis online a través de streaming y descargarlas sin necesidad de suscribirte.



Live Music Archive cuenta con un amplio catálogo. Tiene más de 175 mil canciones divididas en las diferentes categorías que puedes encontrar en la página.



3. JAMENDO



Jamendo, creada en el 2005, se nutre de Creative Commons y es una de las mejores páginas para descargar música gratis online de forma legal y en MP3. Además, te permite filtrar las canciones por géneros.



Los Creative Commons son tipos de licencias que permiten el uso y distribución de música de diferentes autores, con el único fin de intercambiar cultura. Además, la web te permite realizar donaciones a los artistas que más gustes.



4. SOUNDCLOUD



SoundCloud tiene más de 10 años de funcionamiento, y es otra de las webs más conocidas para descargar música gratis online. En esta aplicación podrás encontrar tus canciones favoritas de cualquier género. Lo bueno de esta web es que a medida que la utilices y escuches ciertos tracks, la plataforma te hará recomendaciones personalizadas.



5. LAST.FM

​

Last.Fm es una red social, una radio vía Internet y además un sistema de recomendación de música que construye perfiles y estadísticas sobre gustos musicales. Aunque algunos de estos servicios tienen un costo, aún existen países donde continúa siendo gratis online.



Esta plataforma empezó a funcionar desde el 2002 y ha ido evolucionando, reproduciendo lo mejor de la música actual desde YouTube. Además, permite la descarga gratuita de canciones, sin embargo, no encontrarás a artistas conocidos.