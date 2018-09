El Tigre remonta, vence 2-1 a Universitario y ahora comparte la punta con Royal Pari



20/09/2018 - 08:13:09

La Razón.- The Strongest consiguió remontar el partido con Universitario, derrotándolo por 2-1, el miércoles, en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz y ahora comparte la punta del torneo Clausura con Royal Pari.



La "U" sorprendió el primer tiempo al Tigre y comenzó ganando el encuentro con gol de Óscar Díaz (m.37).



Los aurinegros erraron un penal que podría haber sido el empate, Fernando Martelli fue el encargado de ejecutarlo.



Tras el penal errado, The Strongest no se detuvo y consiguió el empate a los 57 minutos del complemento, por intermedio de su goleador, Rolando Blackburn.



20 minutos luego del empate, apareció el capitán aurinegro, Pablo Escobar, quien de tiro penal decretó el 2-1 con el que acabaron las acciones.



Con la victoria, The Strongest igualó con Royal Pari en la punta del torneo, ambos con 25 puntos y +14 de diferencia de gol.