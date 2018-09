Presión peligrosa de barras contra el capitán de Oriente



20/09/2018 - 08:09:32

Diez.- Un grupo de barrabravas ‘apretó’ ayer al arquero y capitán de Oriente Petrolero, Guillermo Viscarra, luego de la práctica realizada en la mañana. El equipo viene de perder por 1-3 ante San José el domingo en el Tahuichi. Bajo ese ambiente de presión, los albiverdes se alistan para visitar mañana a Real Potosí, por la undécima fecha del Clausura. Habrá cuatro variantes en el equipo de Juan Manuel Llop, que apunta a reponerse rápido.



La sede de San Antonio estuvo rodeada de un ambiente tenso, debido a que a través de las redes sociales se anunció que los ‘barras’ se iban a presentar para presionar al plantel -algo que viene siendo habitual cada vez que al equipo le va mal-, un tema que la dirigencia no ha podido cortar de raíz. Ayer, tras el incidente, hubo voces de molestia porque se pone en riesgo la integridad de los jugadores.



Los hinchas habían anunciado su presencia para las 10:00, pero tras la convocatoria previa no hubo una gran asistencia, por lo que San Antonio se mantuvo sin incidentes durante el entrenamiento dirigido por Llop, que duró casi dos horas.



En principio todo parecía normal tras el final del trabajo. Los futbolistas comenzaron a marcharse poco a poco como lo hacen habitualmente; sin embargo, un grupo de barrabravas (un número aproximado de 10) tenía planificado un acto reprochable dirigido al capitán, que se quedó a entrenar más que el resto; es más, fue el último en retirarse del campo.



Los hinchas ingresaron de a poco a la sede para esperar la salida de Viscarra, que al final optó por encararlos a un costado, donde se generó un ida y vuelta de palabras.



Los ‘barras’ le reprocharon los errores cometidos en el partido ante San José, mientras que el arquero respondió que estaba dando todo su esfuerzo para salir de la mala situación que atraviesa el club (está sexto en la tabla de posiciones). Otro de los reclamos fue por qué el equipo no saluda al sector de la curva oeste, donde se asientan los albiverdes.



Yasmani Duk, uno de los referentes del equipo y que también estaba a punto de irse del lugar, se acercó para pedir a los hinchas tranquilidad y descongestionar el ambiente, “pues el objetivo de todos siempre es sumar”.



Para hoy, el plantel espera un pronunciamiento por parte de la dirigencia refinera, pues no es la primera vez que los jugadores viven este tipo de intimidaciones.



El técnico hizo variantes



En la práctica de fútbol, el DT Llop decidió hacer variantes para jugar frente a Real Potosí, este jueves, a las 18:15, en la Villa Imperial.



El defensor paraguayo Jorge Paredes, Helmut Gutiérrez, Alexis Ribera, Diego Velásquez y Yasmani Duk son las novedades en el onceno, respecto al que perdió ante San José el domingo último.



Duffard será otra baja sentida



Además de los lesionados Patricio Vidal, Ronaldo Sánchez y Danny Bejarano, el DT Llop tendrá la baja segura del volante uruguayo Matías Duffard porque acumuló cinco tarjetas amarillas y debe cumplir un partido de suspensión.



Hoy será el cierre de las prácticas en San Antonio. El equipo viajará mañana a Potosí en un vuelo chárter para llegar pocas horas antes del partido ante los lilas.