Súper Gaúcho tumba a Aurora



20/09/2018 - 08:07:58

Opinión.- Con un triplete y guiando a su equipo, Lucas Gaúcho le dio una cómoda victoria a Wilstermann (3-0) en el clásico valluno ante un Aurora que generó ocasiones, pero su falta de contundencia le pasó factura. El cotejo se disputó ante más de 24 mil personas, en el estadio Félix Capriles.



Existía mucha expectativa en el público para este compromiso, que se reeditaba en el coloso de Cala Cala tras 4 años. No decepcionó.



El espectáculo lo dio el delantero Gaúcho, que tuvo una noche inspirada. Inquietó desde el inicio a la defensa rival y fue el hilo conductor del Aviador.



Gaúcho de Souza apareció en primera instancia a los 3 y 7 minutos de iniciadas las acciones. En la primera jugada cabeceó apenas desviado un centro de Gabriel Ríos, mientras que en la segunda sacó un remate suave, que no ocasionó peligro.



Aurora tuvo lo suyo con Erick Cano, quien fue el mejor del Celeste. El volante recibió un pase de Matías Vicedo, en el minuto 12, pero no pudo resolver ante la salida del portero Giménez.



El primero de Gaúcho llegó a los 19’. El ariete solamente tuvo que empujar el esférico al fondo de las redes, después de un rebote que dio Agustín Cousillas, que no pudo contener un remate tras centro de tiro libre de Fernando Saucedo (1-0).



Ese gol dio tranquilidad a los locales en efectos de recaudación y trataron de manejar el balón. Aurora siguió insistiendo en ataque, pero descuidó sus líneas.



Y el héroe de la noche volvió a aparecer. Gaúcho, que recibió un pase de Ríos desde la banda izquierda, dominó el esférico y, ante la ausencia de marca, se perfiló y sacó un potente remate, que dejó parado a Cousillas (2-0), a los 24 minutos.



Aurora no se quedó, tuvo jugadas claras de gol en los pies de Sergio Moruno y Vicedo, pero sin fortuna. Con el 2-0 acabó el primer tiempo.



En la reanudación, volvió la magia y el sello de Gaúcho. A los 50 minutos, Aponte mandó un centro desde la izquierda y el delantero, solo y sin marca, remató de cabeza (3-0). El gol sentenció el partido.



Después de ese tanto, Wilster esperó en su cancha y no se arriesgó a descuidar sus líneas, a pesar de que eso le pudo costar el descuento, pues Aurora se lanzó al ataque, pero sin fortuna.



A los 66, Cristian Chávez apareció con un derechazo con destino al ángulo, pero Cousillas sacó el remate.



Yerco Vallejos, que ingresó como cambio, tuvo su chance a los 78. Disparó por encima, ante la salida del Cousillas, pero Cardozo la sacó sobre la línea.



Edwin Alpire, de Aurora, tuvo dos claras en el epílogo, pero Giménez atajó los remates. Cousillas salió expulsado en Aurora por una agresión.