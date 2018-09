Cochabamba: Se filtra planilla de cámaras con montos extra que se investigan



20/09/2018 - 07:59:13

Los Tiempos.- Una planilla que presuntamente contiene la oferta económica que la empresa china Huawei le hizo a la Alcaldía de Cochabamba para la dotación de cámaras y software para el proyecto Ciudad Segura, Ciudad Inteligente (C-4) se filtró junto a un conjunto de fotografías de los funcionarios que viajaron a México para avanzar en la contratación.



El documento fue vinculado con el exsecretario administrativo financiero, Diego Moreno, porque tiene una lista de ítems y precios de los equipos comprados a Huawei que coincide con el presupuesto que la Alcaldía fijó para hacer la cancelación, incluso recurriendo a otras partidas fuera de seguridad ciudadana, porque el proyecto no estaba contemplado en el POA. (Ver infografía).



En la mencionada planilla, llama la atención una casilla con el título de “monto extra” (de Huawei a Proventus) de 834 mil dólares, que se investiga a qué se refieren o quién iban dirigidos los recursos.



En la documentación a la que accedió Los Tiempos se detalla que la empresa Huawei iba a proveer tres ítems para el proyecto por un monto de 15,7 millones de dólares, un equivalente a casi 110 millones de bolivianos.



La planilla detalla que el valor total del contrato sin el “monto extra” es de 14,9 millones, por lo que el monto extra es de 834.916,08 dólares, casi 6 millones de bolivianos.



La cantidad que se negoció con Huawei llega en esta planilla a 110 millones de bolivianos. Por otro lado, se colocó como propuesta de otra empresa, Hansa, 42 millones de bolivianos por una torre de comunicación, soportes y refuncionalización de ambientes. En esta parte no se menciona un monto extra. En total, la oferta es 152 millones de bolivianos.



Sospecha de sobreprecio



El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, destapó la denuncia de presunto sobreprecio en el proyecto “Ciudad Segura”, conocido como C-4, el 8 de septiembre.



Jiménez estima que el daño económico alcanza a 29 millones de bolivianos por la compra de cámaras y equipos a Huawei Technologies Bolivia, las radiobases y torres de telecomunicaciones de Hansa.



El Viceministro involucró en las irregularidades en la compra de cámaras a los exsecretarios de Finanzas, Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana, Diego Moreno, Andrés Cuevas y Velka Krellac, así como a otros 12 funcionarios del municipio.



Viaje



Los exsecretarios Moreno y Cuevas figuran entre los funcionarios que viajaron a México, presuntamente con todo pagado por Huawei, para participar del foro “Huawei Latin American Safe City Summit” (Cumbre latinoamericana de la ciudad segura de Huawei), en junio de 2016, cinco meses antes de la firma del contrato.



La empresa Huawei Technologies Bolivia invitó a un viaje al entorno del alcalde José María Leyes con el propósito de realizar los contactos.



Jiménez explicó antes que el exsecretario de Finanzas, Diego Moreno, viajó al foro con tres funcionarios.



Con ayuda de fotografías, se identificó a dos funcionarios que viajaron a México, entre ellos: el exsecretario de Desarrollo Humano Andrés Cuevas y al exjefe de Educación O. B., que también están involucrados en el caso Mochilas y el desayuno escolar.



Los Tiempos intentó contactarse con Huawei ayer, pero sin éxito.







834 millones de dólares. Según el documento al cual accedió Los Tiempos, existe un “monto extra” en la oferta de Huawei.







HUAWEI INVITÓ A REALIZAR VIAJES



La empresa Huawei invitó a dos viajes de funcionarios de la Alcaldía de Cochabamba, según revela la investigación.



En el primero, los funcionarios viajaron a México al foro “Huawei Latin American Safe City Summit” (Cumbre latinoamericana de la ciudad segura de Huawei).



En el segundo, al Congreso Mundial sobre Ciudades Seguras, en Dubái, donde participó el alcalde suspendido José María Leyes en calidad de expositor, por los sistemas adquiridos para el programa Cochabamba Ciudad Segura, en el cual se lo identificó como parte de su red de “socios estratégicos de la industria”. A un año de la compra de equipos el sistema aún no funciona.







EMPRESARIOS DE MOCHILAS NO PODRÁN COBRAR NADA, RECHAZARON SU PROCESO



Los proveedores de las mochilas para la Alcaldía, Juan de Dios Morales Espinoza, de MSPC, y María René Ramírez, de Mane Comp, no podrán cobrar los 12,4 millones de bolivianos por las 91.384 morrales que se adjudicaron en 2018, porque la Sala Social, Administrativa y Contenciosa advirtió que existe un proceso penal por delitos de corrupción a raíz del contrato 04/2018, según el auto de vista del 13 de agosto.



Además, los empresarios no están habilitados para demandar a la Alcaldía para el pago del servicio prestado, daños y perjuicios, porque no son representantes, debido a que el contrato fue firmado por Néstor García Maygua.



El mencionado empresario es considerado un “palo blanco” del caso Mochilas, porque declaró que fue contacto por Juan de Dios Morales a cambio de una retribución de 3.500 bolivianos que nunca le fueron cancelados.



“René Juan de Dios Morales tiene un acuerdo verbal con mi defendido, a quien debió cancelar 3.500 bolivianos por hacer algunos trámites, porque la empresa estaba en Santa Cruz”, señaló su abogado, Luis Fernando Santiváñez, en mayo.



Otra razón de fondo es que el tribunal se declaró incompetente, porque los demandantes pretendían ir a un proceso contencioso administrativo, cuando lo que corresponde es por la vía coactiva fiscal, como está previsto en el contrato de licitación público.