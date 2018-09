Anestesióloga del caso Sebastián dice que no conoce quién operó; la Fiscalía la deja en libertad

20/09/2018 - 07:57:39

La Razón.- La anestesióloga María Laura Q. acudió este miércoles a la audiencia fiscal para dar su versión de la operación que dejó sin dos riñones a Sebastián, un niño con cáncer. En su declaración dijo que no sabe quién extirpó el riñón sano al menor porque siguió la intervención quirúrgica a través de un monitor, lo que fue cuestionado por el abogado de la víctima.



El fiscal José Parra confirmó que se tomó declaraciones a la anestesióloga, quien luego salió en medio de un fuerte resguardo de su familia para evitar contacto con los medios de comunicación que esperaban conocer su versión.



“Hemos tomado declaraciones al médico que ha participado en las dos operaciones como anestesióloga”, explicó a la conclusión de su declaración.



Felipe Hurtado, abogado de la familia de la víctima, cuestionó que la anestesióloga no haya identificado quién operó.



“Raro que esta persona no vea quién operó”, cuestionó el jurista respecto a lo ocurrido el 5 de septiembre en el quirófano.



El médico Róger M.B. fue quien operó a Sebastián. Primero le extirpó un riñón sano y luego se le sacó el que estaba comprometido con cáncer, por lo que ahora la víctima es sometida a hemodiálisis y a sesiones de quimioterapia para frenar la metástasis del cáncer.



Un informe preliminar de auditoría médica ejecutada por el Servicio Departamental de Salud estableció que el médico M.B. incumplió protocolos antes y durante la intervención quirúrgica. Un juez determinó que guarde detención preventiva en la cárcel de Palmasola, pero por el momento se encuentra internado en la Caja Nacional de Salud (CNS) aquejado de un mal cardiaco.



Róger Guzmán, abogado de la anestesióloga, dijo que su defendida no puede precisar quién operó a Sebastián porque después de cumplir con su tarea sigue la intervención quirúrgica a través de un monitor.



“Ella no tiene una precisión exacta, ella está en el monitor de la computadora verificando cómo el paciente va paso a paso. Hay ciertas cosas que no la puede ver. Participó en las dos operaciones. Ella tiene todos detalles, lo ha explicado en la declaración y la Fiscalía ha ordenado su libertad”, destacó el jurista.



Isis Ll., fue otra médico que estuvo en la operación. La Fiscalía alista citaciones para todos quienes estuvieron ese día en quirófano.



Fue un hecho que conmocionó a la sociedad y reactivó el debate sobre la necesidad de legislar sobre la negligencia médica.