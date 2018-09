Cirujano pedirá libertad y gremio declara emergencia nacional



El Día.- Para mañana está fijada la audiencia de apelación del cirujano Róger Moreno quien tiene detención preventiva pues es el principal acusado de extirpar, por error, el riñón sano al infante Sebastián y luego el afectado por el cáncer. En el marco de este proceso ayer declaró la anestesióloga, María Laura Quezada, quien en esta etapa de investigación podrá defenderse en libertad.



Paralelamente a este proceso, el Colegio Médico de Bolivia realizó un Consejo Consultivo y se declaró en emergencia nacional por el proceso que enfrenta Moreno y por el del médico Jhiery Fernández, (del caso del bebé Alexander de La Paz). Mientras los trabajadores de salud del hospital Oncológico acatarán desde hoy un paro de 48 horas para pedir mejores condiciones de trabajo.



Mañana audiencia de apelación del cirujano y siguen las declaraciones. La audiencia de apelación de Moreno está fijada para mañana a las 15:30. Su abogado defensor, Jimmy Montaño, indicó que aún no está definido el lugar, pues no necesariamente tiene que ser en el hospital donde está internado porque este procedimiento se puede realizar sin la presencia del acusado. Montaño ratificó que pedirá que Moreno se pueda defender en libertad pues considera que no existen riesgos procesales.



Ayer llegó hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) la anestesióloga investigada. Al respecto, el abogado de la familia de Sebastián, Felipe Hurtado, indicó que en su declaración la especialista dejó dudas sobre quién extirpó el riñón sano de Sebastián. "Lo raro es que ella (la anestesióloga), que ha estado en el quirófano manifieste que no sabe del tema", remarcó. Por su parte, el abogado de Quezada, Róger Guzmán, manifestó que su defendida explicó al fiscal José Parra solamente sus funciones en quirófano. "Ella no tiene una precisión exacta. Ella durante la cirugía está delante de un monitor y hay ciertas cosas que no lo puede ver", dijo al ser consultado si vio quién extirpó el riñón sano. En los últimos días surgió la versión de que quien operó fue la asistente de cirugía, Isis Llapiz. Sin embargo, esto fue rechazado por los abogados de su defensa.



Hoy se tiene previsto que continúa la toma de declaraciones de los investigados.



Piden liberación inmediata de Fernández. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, indicó que exigen que Moreno se pueda defender el libertad y que Fernández sea liberado inmediatamente. "Están tratando de criminalizar los actos médicos cuando nosotros hemos exigido que se cumpla el debido proceso, con las garantías constitucionales. Que se dé la oportunidad a los colegas de defenderse en libertad porque nuestros actos no son delictivos", insistió.



sobre el caso de Fernández, señaló que es evidente que se vulneraron derechos pues se ha condenado a un inocente por un supuesto caso de violación al menor Alexander.



Asimismo, solicitó que se investigue a los jueces y fiscales que actuaron en el caso de Fernández. "Se debe realizar una auditoría técnica y no las auditorías que se están realizando, que están siendo elaboradas por gente que no ve el aval académico científico necesario", agregó.



Complementariamente, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, afirmó que la próxima semana se analizarán las acciones que asumirán los médicos en defensa al debido proceso tanto de Moreno como de Fernández. No descartó paro o marchas.



Hoy inicia paro de trabajadores en oncológico



El ejecutivo de los trabajadores de salud del hospital Oncológico, Mai Chen, confirmó que desde hoy acatarán un paro de 48 horas para pedir mejores condiciones de trabajo. Detalló que aún no tuvieron respuesta ni de la Gobernación cruceña ni del Ministerio de Salud a su pedido de contratación de al menos 200 trabajadores. Debido al paro hoy y mañana se suspende la atención en consulta externa, pero los servicios de quimioterapia, radioterapia y emergencia atenderán con normalidad. Tampoco se suspenderán las cirugías. El pasado martes los trabajadores acataron un paro de 24 horas por los mismos reclamos. El ejecutivo departamental de los trabajadores, Roberth Hurtado, agregó que están en emergencia departamental.