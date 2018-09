Porongueños piden dar luz verde a más puentes



20/09/2018 - 07:53:14

El Deber.- Pobladores cargando racimos de plátanos, otros montados en carretones empujados por bueyes, y otros, a caballos. Todos animados con la banda y la hoja de ’Puga’ Salvatierra y unidos en un solo grito: ¡Puente! ¡Puente! Así llegó ayer, cerca del mediodía, la caravana de vecinos y transportistas de Porongo hasta el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra para exigir que las autoridades cruceñas autoricen la construcción de puentes que conecten a ambos municipios.



La caravana partió a primeras horas desde Porongo y cerca de las 8:30 ya estaba cruzando el río Piraí. Realizaron una pascana en las cabañas, donde compartieron un desayuno típico, para después seguir su recorrido hasta la plaza del Estudiante y de allí, al centro cruceño. Bajo un sol abrasador, se apostaron en las afueras del Concejo a fin de hacer escuchar sus pedidos. Querían entregar sus productos a las autoridades ediles y, de paso, dejar un documento pidiendo que se viabilice la construcción de puentes sobre el río Piraí. No lo consiguieron.



Actualmente solo un viaducto conecta a Porongo con Santa Cruz. Fue diseñado para el paso de 3.500 vehículos al día, pero soporta un flujo de entre 10.000 y 20.000 vehículos diarios.



Inga Justiniano, una de las integrantes de la caravana, dijo que la protesta es por el derecho al desarrollo que tiene Porongo y sus habitantes.



Por su parte Fernando Ibáñez, otro vecino de Porongo, señaló que exigen la conectividad entre ambos municipios. “El municipio de Santa Cruz no da vía libre a un segundo puente. Hasta ahora no hay nada claro”, sostuvo.



La Alcaldía cruceña responde



La secretaria de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, indicó que los pobladores de Porongo están en su legítimo derecho de marchar, pero deben considerar que las subcomisiones, conformadas por el foro metropolitano, ya han elevado sus recomendaciones.



Velarde dijo que los pobladores saben bien que los informes técnicos son elevados a las comisiones, cuyas cabezas son las autoridades de Porongo, y son ellos quienes deben evaluarlos y tomar las decisiones.