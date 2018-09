Peralta pide apoyo nacional para reactivar el empleo



20/09/2018 - 07:50:01

El País.- El secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta, demandó más inversiones por parte del Gobierno central para la creación de fuentes laborales y minimizar la problemática del desempleo en el departamento.



Manifestó que cuando cayó la economía de Tarija hace algunos años, la burbuja en la que se encontraba el departamento se rompió y la población se dio cuenta de que una economía basada en la extracción de hidrocarburos no era suficiente. A consecuencia de la inestabilidad financiera se incrementó el desempleo, pero Peralta señaló que la Gobernación fue la única institución que pudo gestionar créditos, fideicomisos, reactivar proyectos y con ello pagar a las empresas fue la Gobernación.



“Hemos lanzado un fondo de más de 40 millones de bolivianos para empleo y generar dinamismo económico, sin embargo, no existe por parte del Gobierno nacional un apoyo real para que el desempleo disminuya. Existe un Plan Nacional de Empleo en los departamentos, pero en Tarija hemos sido muy poco beneficiados. Es momento de que el Gobierno ponga sus ojos en Tarija”, argumentó.



Por otro lado, indicó que en los próximos meses se planteará la conciliación general de cuentas con el Gobierno Nacional. “Estamos trabajando todos los argumentos técnicos y legales porque creemos que tenemos todos los fundamentos necesarios para que el Gobierno pueda conciliar cuentas o de una vez avanzar en nuevas inversiones a partir de aquello. Queremos la conciliación de caminos, la red vial fundamental, ítems que fueron pagados por Tarija y el interconectado departamental”, declaró.



Además, explicó que Tarija tuvo que pagar deudas irregulares como San Jacinto que se construyó con un crédito del gobierno italiano que condonó esta deuda, pero el Gobierno boliviano sigue cobrando. Peralta sostuvo que aún no se tiene un número aproximado de cuánto es el total de la deuda que tiene el Gobierno con Tarija, pero convocó al presidente de la Asamblea Legislativa departamental de Tarija (ALDT), Guillermo Vega y a la presidenta de la Brigada Parlamentaria Departamental de Tarija (BPDT), Jacqueline Mendieta y a los alcaldes para abordar al Gobierno.



“La Gobernación fue víctima de todas las demandas pero por las líneas políticas nadie se ha parado frente al Gobierno. Es momento de dejar a un lado la camiseta política y pedir lo que le corresponde a Tarija, con la voz en alto y que de una vez por todas se respeten los intereses del departamento”, explicó y dijo que la normativa será la base para la condonación de deudas y las contrapartes.