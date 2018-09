10 de octubre, fecha que genera tensión entre cívicos y activistas



20/09/2018 - 07:31:14

El Día.- El 10 de octubre, fecha en que se recuerda el Día de la Democracia en el país, es el día marcado para llevar adelante una serie de movilizaciones en contra de la repostulación del presidente Evo Morales.



Sin embargo, genera tensión por las medidas de presión que se acordaron tomar en el mismo día.



Las plataformas y colectivos ciudadanos determinaron en su Segundo Congreso en Sucre, realizar un paro nacional, sin embargo, los cívicos determinaron meses antes llevar adelante manifestaciones departamentales en la misma fecha, posición que fue ratificada recientemente en una reunión de los cívicos del país el 5 de septiembre.



Molestia. El pasado lunes los activistas decidieron presionar a los cívicos cruceños para que estos se sumen al paro cívico del 10 de octubre y a la misma vez declaren al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera como “personas no gratas del departamento de Santa Cruz”, caso contrario advirtieron con iniciar protestas exigiendo la renuncia del presidente cívico, Fernando Cuéllar.



Posición. Como respuesta a ello, ayer el líder cívico junto a varias activistas del 21F acordaron analizar las medidas de protestas en puerta para coordinar y determinar la mejor opción. "Si tenemos que hacer acciones las vamos a hacer, la prioridad es defender la democracia y la libertad. El Comité Cívico no puede convocar a un paro de la nada, primero debemos consensuar con los sectores e instituciones", manifestó Cuéllar, a tiempo de minimizar la importancia de nombrar persona no grata al mandatario. "La declaración de persona no grata es lo menos que nos debe importar", remarcó.



Cristian Tejada, activista de Generación 21, coincidió con Cuéllar en el respaldo que deberán tener con los sectores sociales. "Es importante que se haga un paro o una marcha, pero es vital la unidad, debe ganar la democracia", dijo.



Opinión. Sin embargo, Ricardo Rada, activista del NO, indicó que en esta jornada realizarán una toma simbólica de las oficinas del Comité Cívico, con protestas pacíficas para exigir a los cívicos que cumplan con los pedidos de las plataformas ciudadanas. "La viabilidad o no del paro creemos que en última instancia la debe determinar la asamblea de la cruceñidad; consideramos que en este momento las medidas deben ser contundentes", manifestó, al recordar que en diciembre se conocerá qué candidatos están habilitados para ir a elecciones primarias en el mes de enero 2019.