Posesión de Comité Transitorio de Demócratas genera críticas



20/09/2018 - 07:29:07

Opinión.- El exsecretario de Organización del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) Juan Domingo Paco acusa a Ernesto Suárez, primer vicepresidente del partido opositor, “de sepultar a Demócratas en Cochabamba”.



El martes, Suárez, en representación del presidente del partido Rubén Costas, posesionó al Comité Transitorio de los Demócratas, en el hotel Cochabamba.



“Con lo de ayer han enterrado en Cochabamba a los Demócratas”, afirmó.



Aseguró que “hay división en la organización política, porque se visibilizan dos grupos conformados por los llunk’us, tira sacos y los elegidos en los congresos”.



“(Suárez) posesionó a un ilegal Comité Transitorio. Esa figura no existe en el reglamento de Demócratas. Cuestionamos porque no tienen militancia, no representan a nadie son autonombrados”.



En tanto, el asambleísta departamental por Demócratas Freddy Gonzales dijo que no tiene la certeza de que Paco esté inscrito en el partido para hablar del proyecto.



“Probablemente se trata de comentarios de carácter político”, dijo.



Por su parte, el concejal Edgar Gainza no quizó referirse al tema. “La gente que ahora reclama su participación en tres años no hizo nada (por el partido)”, dijo.



Explicó que el Comité Transitorio inscribirá a cerca de 90.000 nuevos militantes.



Gonzales informó que siete personas conforman el Comité: Cinthya Mendoza, Lineth Villarroel, Eduardo Sarmiento, Edgar Gainza, Toto Mercado, Ronald Durán y su persona.



