Huarachi: No obligará la COB a sus afiliados inscribirse al MAS

20/09/2018 - 07:27:24

El Diario.- La Central Obrera Boliviana (COB) informó ayer que no obligará a sus bases, es decir a los afiliados de sus distintas confederaciones y federaciones de obreros y trabajadores del país, a inscribirse como militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), organización política que realiza la reinscripción de sus militantes antes de la realización de las elecciones primarias.



LIMITACIÓN ORGÁNICA



“Institucionalmente, la COB no puede inscribirse al MAS o a otro partido”, expresó Huarachi a EL DIARIO, a propósito de la campaña de “emergencia” que realiza el MAS bajo instructiva de su líder y presidente Evo Morales, quien el 6 de septiembre pasado pidió acelerar la inscripción de más militantes hasta llegar a un millón y medio de masistas.



“Hermanos y hermanas, estamos en la campaña, estamos en emergencia, en la reinscripción de militantes, legalmente registrados en la Corte (TSE). El que no esté registrado en la Corte en enero no puede votar ni quién va a ser candidato o candidatos de nuestro instrumento político”, dijo Morales, en un acto realizado en Ivirgarzama, Cochabamba.



La dirigencia de la máxima organización que representa a los trabajadores de Bolivia es aliada política del MAS, aspecto que para Huarachi no va contra su normativa, porque la misma figura se dio en 1952, en el Gobierno de Víctor Paz Estensoro.



“Históricamente, la entidad matriz de los trabajadores está en alianza con el Gobierno central, así como lo hizo en el año 1952 con el MNR, entonces nosotros como trabajadores seguimos trabajando en esa línea”, afirmó Huarachi.



En esa línea, reiteró que la aspiración de la COB de que un obrero acompañe al presidente Evo Morales en el binomio para las elecciones generales de 2019, pese a que está observada su repostulación, porque el resultado del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 rechazó su intención, además que va en contra de la Constitución Política del Estado.



El objetivo de la COB: un acompañante obrero para Morales para el binomio en las elecciones primarias del Movimiento al Socialismo (MAS), “pero nunca como militantes de este partido, porque sería ir contra la institucionalidad del ente matriz”, explicó Huarachi.



“Jamás vamos a proponer un binomio en el marco de una militancia, sí, en una alianza estratégica, estamos en alianza con el Gobierno central porque trabajamos de forma coordinada, a través de ello con un documento propio que sigue vigente, como la Tesis de Pulacayo”, afirmó Huarachi.



AMPLIADO DE LA COB



En este sentido, anunció que en el ampliado que realiza hoy la COB se tratarán temas de coyuntura y se efectuará el análisis de la propuesta de un acompañante en el binomio del MAS, en el sentido que debe ser un obrero, según el último documento del Congreso en Santa Cruz.



“Hay una ley de partidos políticos, para nosotros en función al documento político y la recomendación del último Congreso, es tener una vicepresidencia, aspecto que es importante analizar y claramente ver cuál va ser la línea y dirección para ser parte de estas elecciones primarias”, manifestó Huarachi.



En varias oportunidades rechazaron la postura de los cocaleros del Chapare, políticos y asambleístas del MAS, que prácticamente dieron por hecho que Álvaro García seguirá siendo el acompañante de Morales.



COD CHUQUISACA



“No es de la misma idea el dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) Chuquisaca, Carlos Salazar, porque la propuesta de un candidato a Vicepresidente va en contra de la vida orgánica de la COB”, manifestó.



“La COB no es un partido político y no debería participar en estas elecciones primarias, debería aislarse y si hay alguna propuesta de candidato debería hacerlo de forma aislada, porque esto involucraría a temas orgánicos”, manifestó Salazar en declaraciones a radio Panamericana.



OBLIGAN A FUNCIONARIOS



El MAS comenzó con la inscripción de militantes nuevos y antiguos, en el mes de mayo y fueron los dirigentes del “pacto de unidad” que conminaron a los servidores públicos a ser parte de sus registros.



“Los funcionarios obviamente deben inscribirse, sino serían funcionarios espías o infiltrados y cada Gobierno tiene que tener a sus verdaderos militantes en las funciones del Estado. Esa es la decisión política que se toma en cada gobierno”, dijo Jacinto Herrera, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).



En ese mismo sentido señalaron los dirigentes de los interculturales, Henry Nina y Segundina Flores, máximos dirigentes de la Confederación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, quienes manifestaron que los funcionarios públicos deben estar comprometidos con el proceso de cambio, caso contrario estarían ligados a partidos de derecha.



De acuerdo a la nueva Ley de Organizaciones Políticas, promulgada el 1 de septiembre, los partidos políticos tienen plazo hasta 95 días antes de las Elecciones Primarias, previstas para el 27 de enero, para presentar la actualización de su Padrón Electoral, es decir, deben presentar los libros ante el TSE hasta el 24 de octubre.



El 28 de noviembre es la fecha prevista para la inscripción de los binomios y el 8 de diciembre se publicarán las listas de las candidaturas de los binomios habilitados para las elecciones del último domingo de enero de 2019.