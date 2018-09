Caso Mochilas: Importador: Estamos quebrados y lo que nos hacen es inhumano



20/09/2018 - 07:12:10

Opinión.- René Juan de Dios Morales Espinoza evitó en todo momento hablar del proceso que se le inició por el caso mochilas. Pero aseguró que no se fugó, permanece en su casa en Santa Cruz, se someterá a la ley y dijo que le parece “ilegal y hasta inhumano lo que hacen con ellos”.



Así se refirió a la decisión de la Sala Penal Tercera que revocó las medidas sustitutivas para él y su esposa, María René Ramírez, otorgándoles detención preventiva en el penal de San Sebastián, en Cochabamba.



Ambos son propietarios de la empresa MSPC S.R.L. que importó las mochilas chinas para el municipio de Cochabamba y por el que el Ministerio Público inició un proceso por presunto sobreprecio. También involucró al alcalde José María Leyes y otras personas.



Morales y Ramírez cumplen detención domiciliaria en Santa Cruz, lugar donde residen. Pero la Justicia ordenó su traslado a la cárcel de Cochabamba.



Ayer, en la mañana, el fiscal Departamental de Cochabamba, Oscar Vera, fue consultado sobre la fecha de ese traslado. Respondió: “Cuando los capturen”. ¿Se fugaron?, insistió este medio. “Es lo que se presume, no asistieron a una audiencia”.



P. ¿Qué piensa de la revocación de las medidas sustitutivas?



R. Es totalmente ilegal, hasta inhumano. No puede ser que sabiendo que tenemos un niño con discapacidad nos tengan que aprehender a los dos. Mi hijo mayor tiene discapacidad en el 85 por ciento de su cuerpo. Está en silla de ruedas y requiere el apoyo, sobre todo de su madre.



P. ¿Por qué no asistieron a la audiencia?



R. Como estamos con detención domiciliaria no podemos salir por nuestra propia voluntad. Tenemos que cumplir lo que dicen ellos (las autoridades judiciales). Tienen que llevarnos de acá con custodio y eso no se dio.



P. ¿Tienen custodio policial?



R. Cuando nos trajeron los de la Fiscalía, el primer día nos dijeron que iban a venir los custodios de la Policía. El lunes apareció un señor del juzgado con guardia privado. Explicó que estaría por unos días hasta que salga la orden instruida para que lleguen policías. Y han asignado, pero la Policía hizo observaciones. Eso puede explicar mi abogado.



Estoy con custodio privado y firmamos, mi esposa y yo, un libro cada tres a cuatro horas.



P. Ahora hay una orden de detención para usted y su esposa.



R. Estamos sometidos a la ley. Imagino que van a tener que venir acá y llevarnos.



P. ¿Cómo está su salud?



R. Todo este tema nos afecta. Estamos quebrados en todo sentido, y más económicamente. Tenemos tres hijos y uno de ellos tiene discapacidad.Nos parece inhumano lo que nos está pasando.



Actualmente vivo de los préstamos de mis hermanos que colaboran. Tenía unos pequeños ahorros que se me están acabando. Estoy vendiendo algunos bienes pequeños. Mi esposa hace algunas cosas para vender y la gente viene, recoge y se las lleva. Algunos familiares nos ayudan.



No saben mi situación. Nos ven acá, con la depresión, llorando, mi hijos en medio. No sé cómo explicar esta revocatoria.



Le dije a mi abogado Pinto (Henry), que estamos en mi casa y que cualquiera que sea el resultado, vamos a afrontar y demostrar nuestra inocencia.