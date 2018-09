12 jueces, fiscales y autoridades supieron fallas del caso Alexander



20/09/2018 - 03:41:59

Los Tiempos.- Al menos 12 jueces, fiscales y exministros estaban al tanto de las irregularidades en la investigación del caso Alexander. El médico Jhiery Fernández, sentenciado a 20 años de cárcel a pesar de su inocencia, apuntó a seis operadores de justicia, pero culpó a uno en especial: el fiscal general, Ramiro Guerrero.



El bebé Alexander, víctima de maltrato por la problemática de consumo de alcohol de sus padres, llegó al hogar Virgen de Fátima, dependiente de la Gobernación de La Paz en 2014, y murió en el Hospital Juan XXIII debido a problemas complejos de salud.



En este nosocomio se evidenció la presencia de sangre en el cuerpo del bebé, por lo que la forense Ángela Yharmila Mora Vera realiza la autopsia respectiva y, de manera inmediata, establece la presencia de desgarros en el ano y “afirma que existió violación a Alexander”.



Bajo esta alerta, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz procedió con la aprehensión de 10 personas, entre trabajadores del hogar infantil y médicos de los hospitales del Niño y Juan XXIII.



Para esclarecer el hecho, se conformó una comisión de fiscales para indagar el caso: Rosby Zapata, Edna Montoya, Lizeth Zarco y Edwin Blanco.



Sin embargo, el trabajo de la comisión fue observado el 5 de diciembre de 2014 por la entonces ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez. Su sucesora, Virginia Velasco, también observó el trabajo del Ministerio Público y envió abogados a seguir el caso.



El 6 de diciembre de ese año, dos fiscales, Montoya y Zarco, fueron destituidos y el fiscal Zapata renunció, dejando solo en las investigaciones a Edwin Blanco (actual fiscal departamental de La Paz y aspirante a la Fiscalía General).



Pero, paralelamente, el director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Freddy Valle, renunció a su cargo y también se registra el abandono de la forense que evaluó al niño, Ángela Mora, presuntamente por motivos personales.



Por otra parte, el 18 de diciembre de 2014, el fiscal Guerrero afirmó que el perfil genético del agresor sexual de Alexander se conocería en siete días, hecho que hasta la fecha no se tiene un resultado.



Durante el procedimiento, la jueza Segunda de Instrucción Penal, Lía Cardozo, declaró el caso Alexander en reserva a petición de la comisión de fiscales que investigaba la supuesta agresión y muerte del bebé. Luego fue destituida por observaciones.



En noviembre de 2014, se realizó una necropsia a cargo de la forense María Ángela Terán, oportunidad en que descartó que hubiera violación al niño, además de echar por tierra el diagnóstico de Mora.



Asimismo, un estudio de ADN realizado por el especialista en genética Germán Meleán estableció que no hubo desgarros en el ano del bebé, contradiciendo la versión de la Fiscalía. Esto fue de conocimiento de los jueces y fiscales, pero no fue tomado en cuenta.



En la parte procedimental, la jueza Lía Cardozo también jugó un papel relevante en la primera parte del proceso, pero fue sacada del cargo. Asimismo, la fiscal Susana Boyán se adhiere a Edwin Blanco y ambos se encargaron de acusar a Fernández. La presidenta del tribunal Décimo, Patricia



Pacajes,y los jueces técnicos Roberto Mérida y Gladis Guerrero emitieron la sentencia contra Fernández.



Otra figura política que presionó para que la investigación sea acelerada fue el entonces gobernador de La Paz, César Cocarico, quien deslindó cualquier responsabilidad, pese a que el bebé estaba a cargo de una funcionaria del hogar infantil del Sedeges de ese departamento.



La justicia convocó para este lunes a una audiencia de cesación de detención, que podría dejar libre a Jhiery Fernández.



“DENUNCIO LA NÁUSEA DEL SISTEMA JUDICIAL”



Jhiery Fernández contó en una carta el profundo dolor y sufrimiento que pasa por los cuatro años detenidos por el caso Alexander a pesar de que era inocente. Señaló al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, como el autor intelectual de su detención y a los fiscales Blanco y Boyán de cómplices. También aseguró que los jueces Patricia Pacajes, Roberto Mérida y Gladys Guerrero como coautores.



En tanto, la Fiscalía convocó a la jueza Pacajes y solicitó el audio original para hacer las investigaciones.



JUECES, FISCALES Y AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN EL CASO ALEXANDER



Ángela Mora. Médico forense



Actuación: Fue la encargada del examen forense del bebé Alexander que determinó que existió violación. Este estudio fue observado en varias ocasiones. La forense se fue del país en 2015.



Cristian Vargas. Médico forense



Actuación: Fue el médico forense que acompañó y validó el examen de la médica Mora. El forense dejó el Ministerio Público a los pocos meses del caso y se desconoce su paradero.



Susana Boyán. Fiscal del caso



Actuación: Fue asignada al caso en 2015 tras la destitución de los fiscales Rosby Zapata, Edna Montoya y Lizeth Zarco. Lideró junto a Edwin Blanco las investigaciones del caso.



Edwin Blanco. Fiscal del caso



Actuación: Fue asignado al caso desde el principio del hecho, en noviembre de 2014, y lideró toda la investigación y acusación. Recibió el respaldo del Fiscal General y ahora postula a este cargo.



Patricia Pacajes. Jueza del caso



Actuación: Fue la jueza que lideró la delegación de jueces que deliberó el caso. Junto a Roberto Mérida y Gladys Guerrero, jueces técnicos, conoció los detalles del caso y sentenció sin evidencia a Fernández.



Gladys Guerrero. Jueza técnica



Actuación: La jueza técnica conoció en la etapa del juicio las pruebas emitidas por la Fiscalía y respaldó la sentencia de 20 años de cárcel contra Jhiery Fernández.



Roberto Mérida. Juez técnico



Actuación: El juez técnico conoció en la etapa del juicio las pruebas emitidas por la Fiscalía y respaldó la sentencia de 20 años de cárcel contra Jhiery Fernández.



Patricia Santos. Fiscal de La Paz



Actuación: Fue fiscal departamental de La Paz hasta inicios de 2015. Llevó las primeras actuaciones del caso Alexander. En mayo, dijo que el caso era “manejado desde Sucre” por el Fiscal General.



Lía Cardozo. Jueza del caso



Actuación: Fue jueza Segunda de Instrucción en lo Penal de La Paz, llevó el caso entre noviembre de 2014 y enero de 2015. Fue separada del proceso tras ser recusada por la Viceministerio de Justicia.



Ramiro Guerrero. Fiscal General del Estado



Actuación: Como cabeza del Ministerio Público, dirigió las cuestiones estratégicas del proceso. Fue acusado por Jhiery Fernández de ser el autor intelectual de su encarcelamiento. Termina se gestión en octubre de 2019.



Sandra Gutiérrez. Ministra de Justicia



Actuación: Fue ministra de Justicia hasta enero de 2015. Pidió varias veces celeridad en el caso. Pidió cambios en las comisiones y acompañó el proceso hasta su cambio.



Virginia Velasco. Ministra de Justicia



Actuación: Fue ministra de Justicia desde enero de 2015 hasta enero de 2017. En el audio filtrado, se menciona que ella presionó a los jueces y fiscales para resolver el caso con celeridad.