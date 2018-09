Ex altas autoridades, entre los que registran puntajes elevados

20/09/2018 - 03:38:25

Página Siete.- Al menos dos ex altas autoridades del Gobierno están entre los postulantes a Fiscal General que registran los puntajes más elevados. Ayer, los aspirantes a ese puesto presentaron su examen escrito.



Juan Lanchipa, quien fue director de Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) de 2011 a 2013, alcanzó 53 puntos, 30 de la evaluación curricular y 23 en el examen de ayer. Jorge Pérez, exministro de Gobierno, obtuvo 45 puntos, 24 en la evaluación curricular y 21 en la prueba escrita.



Quien obtuvo el mayor puntaje de todos los aspirantes al cargo de Fiscal General fue Mirael Salguero Palma, quien logró 55,5 puntos: 33,5 en la evaluación curricular y 22 en el examen escrito.



Por otro lado, quienes lograron puntajes por encima de los 45 puntos son Juan de la Cruz Vargas, quien logró 53,5; Milton Iván Montellano obtuvo 47,5; José Santos Saravia consiguió 45,5; Constantino Coca Sejas alcanzó 45,5 y David Bautista logró 45 puntos.



Oswaldo Valencia, quien fue presidente del Tribunal Constitucional en 2016 y uno de los magistrados que aprobaron el fallo que da luz verde a la reelección indefinida del Presidente, alcanzó 51 puntos, 30,5 de la evaluación curricular y 20,5 en la prueba escrita.



El fiscal departamental, Edwin Blanco, en su evaluación curricular alcanzó 19,7 puntos y 16,5, en el examen escrito, lo que le dio un total de 36,25.



Adriana Salvatierra, presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural, destacó que al momento de revisar las pruebas escritas se constató “un alto nivel académico” de los 40 aspirantes; sin embargo, informó que cuatro quedaron en camino. “Hay cuatro postulantes inhabilitados por obtener un puntaje menor a 26 puntos... Inmediatamente la siguiente semana iniciamos la fase de entrevistas”, sostuvo.



María del Carmen Murray Riveros, José Olegario Atiare Salazar, Roger Rides Mariaca Montenegro y Daniel Antonio Apaza Barrera son los postulantes que están fuera del proceso porque obtuvieron menos de 26 sobre 70 puntos.



“Las notas son bajísimas, solo dos o tres tienen un promedio alto. Lo que me sigue llamando la atención es que el fiscal Blanco aparte de ser ‘pegamujeres’, que monta procesos, realmente su puntaje es bajo. Ese es el reflejo que dan las autoridades”, lamentó el diputado de oposición, Rafael Quispe.



El proceso



Etapa Ya se cumplieron las etapas de evaluación curricular y del examen escrito. Ahora debe llevarse adelante la fase de entrevista, que está prevista para la próxima semana.

En camino De los 40 aspirantes que pasaron hasta la etapa del examen escrito, cuatro quedaron en el camino. “Hay cuatro postulantes inhabilitados por obtener un puntaje menor a 26”, sostuvo la senadora Adriana Salvatierra.