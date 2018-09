El 48% del personal de salud no tiene estabilidad laboral

20/09/2018 - 03:32:20

El País.- El 48 por ciento del personal de salud del departamento de Tarija no tiene estabilidad, pues solo tienen contratos temporales. Así lo muestran los datos centralizados por el Servicio Departamental de Salud (Sedes). Se identificaron dos factores fundamentales que dan lugar al origen de esa situación. La problemática fue presentada en el encuentro interinstitucional denominado “Por la salud que todos queremos en el departamento”, convocada por el Colegio Médico.



Lo que sucede es que a finales de cada año fenecen los contratos, luego de ello los profesionales no saben si de nuevo requerirán de sus servicios. La incertidumbre dura entre dos a tres meses. El problema no es solo eso, esa situación también implica que los hospitales y centros de salud no cuenten con los recursos humanos necesarios para la atención de los pacientes.



El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya, reconoce que ese problema tiene que ver con el presupuesto volátil que maneja el Ejecutivo departamental, eso se da por la dependencia del precio del petróleo. Por otra parte, está vinculado al incumplimiento del Gobierno en la dotación del personal, que no lo hace desde el año pasado.



En ese sentido, su propuesta consiste en consolidar un Pacto Fiscal, el cual permita al Gobierno central la transferencia del 15 por ciento de la coparticipación a los gobiernos departamentales. Con ese porcentaje se tendría los recursos suficientes para contratar a personal con ítems.



Al margen de ello, el funcionario indicó que se mantuvo conversaciones con los gobernadores de Salta y Jujuy, pero también con el Ministro de Salud de Argentina. Con ellos trataron la intensión de firmar un acuerdo para que profesionales médicos hagan su formación especializada en hospitales de las dos provincias argentinas ya mencionadas, y también en Buenos Aires.



La asambleísta departamental, Amanda Calisaya, sabe que en Bermejo el 60 por ciento del personal de salud trabaja bajo contrato temporal. Entonces, en enero, febrero e incluso marzo no los vuelven a contratar, por lo que deduce que en el primer trimestre de cada año la gente está prohibida de enfermarse, pues no hay quien les atienda.



El presidente del Colegio Médico de Tarija, Jaime Márquez, sostuvo que se identificaron diversos problemas en materia de salud, uno de ellos es el tema de recursos humanos. Sus colegas no tienen estabilidad laboral, lo cual también es un factor para que parte de ellos opten por irse a trabajar a otros lugares, lo que significa la pérdida de médicos especialistas.



Otro de los aspectos observados es que, si bien se tienen leyes, éstas no están muy claras o bien reglamentadas, lo cual crea un vacío en el tema de responsabilidades de asignación de recursos humanos. Pero además, que en los dos últimos años el Gobierno nacional decidió no tomar en cuenta al Sedes, y entregar los ítems directamente a los municipios, instancias que no hacen la institucionalización de esos cargos y también significa una inestabilidad para los profesionales del área.



Por otro lado, se conoció que el 24 por ciento del recurso humano trabaja en hospitales de tercer nivel, el 76 por ciento en los primer nivel. A criterio de Márquez, se debe hacer una redistribución, pues entrará en funcionamiento el primer hospital de segundo nivel, el cual depende del Municipio de Cercado.



“Nosotros también queremos convocar al municipio para que nos explique cuál es la proyección de trabajo en materia de salud -comentó el galeno- ellos también tienen responsabilidades que atender”.



