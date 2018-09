Preinscripción escolar 2019 comenzará el 15 de octubre



19/09/2018 - 18:59:25

La Paz, (ABI).- El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó el miércoles que la preinscripción escolar para la gestión 2019 comenzará el 15 de octubre, actividad que tiene el objetivo de evitar las filas de padres de familia y la compra y venta de fichas.



"Estamos esperando el último informe, y si no me equivoco estamos lanzando el 15 de octubre la convocatoria hasta el 5 de noviembre", dijo a los periodistas.



La preinscripción consiste en llenar un formulario que entrega la dirección del establecimiento, mediante el que se registra al estudiante; sin embargo, en caso de que la demanda supere el número de cupos disponibles se procede a un sorteo.



Aguilar dijo que la preinscripción no apunta a beneficiar a quienes llegan más temprano a recoger el formulario, sino que se solicita, se llena y se entrega el documento para que pueda entrar al sorteo que se tiene previsto se realice entre el 12 y 16 de noviembre.



Indicó que la lista de las unidades educativas con "alta demanda" será publicada por las direcciones departamentales y distritales de Educación, así como el día y la hora del sorteo.



Recordó que los estudiantes que suban del nivel inicial, primaria y secundaria su inscripción es automática.