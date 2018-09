Trump tomará acciones sobre inmigración pronto



19/09/2018 - 18:04:51

VOA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que seguirá presionando para conseguir la construcción del muro en la frontera con México y que anunciará nuevas medidas migratorias pronto.



Los anuncios los hizo en una entrevista con Hill TV, el martes por la noche, en la que señaló que el monumento conmemorativo del 11 de septiembre en Shanksville, Pensilvania renovó su determinación de construir el muro en la frontera sur.



Trump indicó: “hemos comenzado el muro. Tenemos 1.6 mil millones de dólares. Hemos arreglado un montón del ya existente y hemos comenzado un tramo de 80 millas”.



Pero, al mismo tiempo, el presidente de EE.UU. señaló que son los demócratas quienes no lo han dejado avanzar. “Toda la vida de los demócratas es intentar y asegurarnos de no tener un muro, no porque no lo necesitamos, porque sí hace falta, sino porque es una promesa que yo hice y quieren asegurarse que no cumpla mi promesa”, dijo Trump.



En la entrevista publicada el miércoles, Trump dijo que se maravilló al ver el monumento nacional al vuelo 93 durante una visita a Pensilvania en el marco del aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre.



"Construyeron esta hermosa pared donde cayó el avión en Pensilvania. Lo que hicieron es increíble", y agregó Trump "Tienen una serie de paredes, digo, es perfecto. Entonces, estamos presionando muy fuerte –por el muro-".



De igual manera, el presidente de EE.UU. anunció que planea tomar nuevas medidas sobre inmigración pronto.



“Haré cosas durante las próximas dos semanas que tienen que ver con inmigración, y creo que impresionarán mucho"", dijo Trump, pero sin decir de qué se trata.