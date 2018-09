Diego Pary: Chile intenta desviar la esencia de la demanda marítima



19/09/2018 - 18:02:06

La Paz, (ABI).- El canciller de Bolivia, Diego Pary, dijo el miércoles que Chile intenta desviar la "esencia" de la demanda marítima al referirse al Tratado de Paz y Amistad de 1904, que no expresa el fondo de esa causa, que más bien apunta a la obligación de negociar una salida soberana al Pacífico.



"Chile está intentando desviar la esencia de la demanda boliviana, la esencia de la demanda boliviana no se refiere al Tratado de 1904, la esencia de la demanda boliviana se refiere a la obligación y le hemos pedido a la Corte que obligue a Chile a negociar con Bolivia una salida soberana al océano Pacífico", dijo a la Red Patria Nueva.



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, escribió en pasados días en su cuenta en Twitter que "Chile ha estado siempre dispuesto a dialogar con Bolivia, dentro del marco del respeto a los tratados vigentes".



Pary lamentó que en los últimos días las autoridades chilenas hayan intentado mostrar que Bolivia pretende desconocer el Tratado de 1904, que no es la "esencia" de la demanda marítima que, además, no tiene fines políticos.



"Nosotros percibimos que Chile está intentando desviar a la opinión pública hacia otro objetivo y no al tema esencial que es el tema de la negociación, del diálogo solicitado por Bolivia, además que la demanda se basa en los compromisos unilaterales asumidos por Chile", mencionó.



El jefe de la diplomacia boliviana destacó que en el país en este momento vive una estabilidad política, económica y social, y a su juicio esos factores ofrecerán mayores condiciones para dialogar y ser protagonista en el contexto internacional.



"Nosotros podemos afirmar que estamos en muy buenas condiciones para poder enfrentar el proceso post La Haya", indicó.



Bolivia demanda a Chile que cumpla los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al océano Pacífico, que fue arrebatada tras una invasión y guerra en 1879.