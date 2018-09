Barón aclara que la ALP no puede convocar a jueza Pacajes por el caso Alexander

19/09/2018 - 17:55:33

La Paz, (ABI).-El presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón, aclaró el miércoles que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no puede convocar a la jueza Patricia Pacajes, quien admitió, según un audio revelador, que sabía de la inocencia del médico Jhiery Fernández, pero igual lo condenó a 20 años de cárcel por la violación al bebé Alexander.



En la víspera, el senador de la opositora Unidad Demócrata, Arturo Murillo, pidió que Pacajes sea convocada al órgano Legislativo para presentar un informe oral sobre ese caso.



"Una petición de informe oral está prevista para otro tipo de autoridades, donde no precisamente ingresan los jueces. Lamentablemente, Murillo no ha ajustado su pedido a lo que el reglamento estipula", dijo Barón a los periodistas.



No obstante, el representante de Senado pidió celeridad en las investigaciones para establecer la autenticidad de la grabación en la que Pacajes admite que Fernández es inocente y que el bebé no sufrió una violación.



"Si resultare ser real el audio que está circulando, la jueza va a tener que asumir la consecuencia de sus actos", señaló.