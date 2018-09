Contraloría: Contaminación del río Rocha de Cochabamba empeora



19/09/2018 - 17:50:17

Cochabamba, (ABI).- El gerente de auditoría ambiental de la Contraloría General del Estado (CGE), Roberto Pérez, informó el miércoles que la contaminación del río Rocha empeoró en los últimos años, por el crecimiento de la población, que vierte aguas servidas, y por el poco avance de las alcaldías del eje metropolitano en la ejecución de 103 recomendaciones de mitigación entregadas hace seis años.



"Se ha hecho una comparación entre 2012 y 2017 y es verdad, el río tiene sectores en los que ha empeorado y eso es innegable por el crecimiento poblacional y porque, principalmente no se ha logrado que el trabajo de las entidades repercuta de forma efectiva en algo visible", afirmó en una conferencia de prensa.



Según Pérez, la Contraloría General del Estado hizo un seguimiento del cumplimiento de las sugerencias remitidas a las alcaldías y aseguró que el avance es insuficiente.



Anunció que se exigirá a los municipios involucrados en el tema, un nuevo cronograma de tareas planificadas y plazos para realizar esa labor.



Puntualizó que los gobiernos locales cumplieron solo el 25% de las recomendaciones, entre ellas, la clasificación de cuerpos de agua, la creación de unidades ambientales y el control de la emisión de licencias ambientales.



Explicó que también se recomendará a las alcaldías, que recurran a la participación ciudadana para la ejecución de esa tarea, porque no lo hicieron hasta el momento y fracasaron en el logro de un acuerdo social para elegir el lugar de emplazamiento de los complejos requeridos.



"Si no se baja la carga contaminante de las aguas servidas domésticas de los habitantes de la cuenca del río Rocha va a tardar mucho más en recuperarse", sentenció.