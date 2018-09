¿Bruja? Aseguran que Marjorie de Sousa le hace brujería a Julian Gil



19/09/2018 - 16:51:32

Notitarde.- Los escándalos entre la actriz venezolana Marjorie de Sousa y el actor Julian Gil no paran, esta vez un nuevo rumor corre y para superstición de muchos, la brujería al parecer hace parte de ello.



Nueva polémica



Gil y Sousa, tienen más de un año separados y los problemas con su pequeño Matías no tienen fin.



Asimismo, un nuevo inconveniente aparece, y por razones extrañas un declaración dio el abre boca a esta versión.



En este sentido, el chofer de la actriz, Alejandro Ventre, aseguró que Sousa le hace trabajos de ocultismo a Juliá Gil.

El por qué de la versión



“A mí me mandaba a comprar unas cosas que eran sal, agua mineral y vinagre, para hacerle trabajos y salarlo para que en nada le vaya bien”, reveló Ventre sobre su jefa.



Pero todo lo termina ahí, según las malas lenguas la Marjorie autorizó no darle comida al niño durante las visitas de su padre para que el niño llorara.



El problema entre estos dos personajes parece no tener fin, pues todo indica que prefieren seguir causando polémica para que su nombre aparezca en todos los lugares, y así tienen publicidad gratis.