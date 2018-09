Roberto Palazuelos asegura que quiere una novia como la de Luis Miguel



19/09/2018 - 16:35:39

Quien.- Roberto Palazuelos se mostró a favor de que Luis Miguel mantenga un romance con Mollie Gould , modelo y bailarina de 19 años con quien el cantante fue visto este fin de semana en Las Vegas.



A pesar de la significativa diferencia de edades, el llamado “Diamante Negro” reveló que, contrario a lo que se pueda pensar, él seguirá los pasos del que fuera uno de sus íntimos amigos de la juventud y también buscará un romance con una mujer más joven que él.



“Ellas te inyectan energía y a ellas les encanta estar con hombres más grandes porque les enseñas, los hombres más grandes somos más caballerosos, somos más interesantes, somos mejores al hacer el amor, tenemos más dinero, entonces son muchos (factores que pueden hacer) que funcione bien”, dijo en entrevista para el programa Hoy.



Acto seguido, Roberto declaró: “Cuando yo llegue a formalizar, mínimo le quiero llevar unos 20 o 25 años a la mujer con la que formalice. Ellas están como esponjas absorbiendo todo lo que tú traes, ellas te inyectan esa energía que tú ya perdiste, pero tú les das toda esa sabiduría”.



Asimismo, señaló que para que una relación de este tipo pueda prosperar en su vida, la mujer debe cumplir con una condición. “Quiero una niña, si no se embaraza con quien esté saliendo no me voy a vivir con ella, ¿para qué?”.



Finalmente, sobre su amistad con Luis Miguel, el actor manifestó que es cosa del pasado, pues ahora cada uno tomo su rumbo y es difícil coincidir; sin embargo, subrayó que siempre tendrá muy buenos recuerdos de él y de las personas con las que convivió en esa época.