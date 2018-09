La mamá de Demi Lovato rompió el silencio tras la sobredosis de su hija



19/09/2018 - 16:31:33

Quien.- Casi dos meses después de que Demi Lovato sufriera una sobredosis que casi le cuesta la vida, su mamá rompió el silencio concediendo una entrevista al canal Newsmax TV en la que no logró esconder lo duro que le resulta hablar de esas semanas de pesadilla.



Aunque Dianna De La Garza permitió que fuera su hija la primera que se pronunciara acerca del incidente y de las consecuencias de su última recaída, algo que hizo con un comunicado difundido a través de su perfil de Instagram, ella quiso narrar la manera en que vivió esos difíciles momentos: desde cómo recibió la noticia, hasta qué le dijo la intérprete tras despertar.



Según recordó, comenzó a sospechar que algo no iba bien cuando su teléfono comenzó a recibir un sinfín de mensajes de ánimo y apoyo asegurándole que rezaban por ella y por su familia: "En aquel momento recibí una llamada de la asistente de Demi, Kelsey... Cuando contesté el teléfono ella estaba divagando, resulta obvio que acababa de pasar por algo terrible. Me empezó a explicar que tenía algo que contarme, que iba a ver una cosa en las noticias... La interrumpí y le dije: "Kelsey, dime solo qué está pasando"".





En esas primeras horas el equipo de la cantante no contaba con demasiada información sobre su estado, más allá de que estaba consciente pero no podía hablar, tal y como le explicaron a su madre.



"Estaba en shock, no sabía qué decir. Es algo que, como madre, esperas no tener que oír nunca que les ha pasado a tus hijos".



A Dianna no le cabe ninguna duda de que su hija superó los dos primeros días , en los que el equipo médico no sabía si Demi conseguiría hacerlo, gracias a las millones de oraciones que se dijeron en nombre de la estrella del pop.



"Está feliz, está sana. Está trabajando en mantenerse sobria y está recibiendo la ayuda que necesita. Solo con eso ya me da esperanzas de cara a su futuro y al de nuestra familia", dijo la mamá de Demi, que decidió romper su silencio para alertar acerca de la epidemia de opiáceos que azota Estados Unidos y que se cobra una vida cada quince minutos.