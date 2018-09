Mamá, te quiero!"... ¿Estás bien, hijo?: La curiosa reacción de padres a un experimento



19/09/2018 - 16:03:36

Actualidad.- En la Red circula el video de un experimento organizado por un psicólogo escolar de una institución educativa rusa que recoge las respuestas de los padres cuando sus hijos los llamaron por teléfono para decirles una sencilla frase: "¡Te quiero mucho!". Los usuarios compartieron de forma viral el material gráfico, aunque sin indicar la fecha y lugar exactos en que fueron registradas las imágenes.



Las reacciones de los padres oscilan entre la sorpresa y la preocupación, pasando por la sospecha de que la inesperada explosión de cariño no es sino el preámbulo de alguna petición o de una noticia poco agradable.



La clase entera compartió, entre risas, la grabación con las respuestas de los padres:



"¿Qué quieres decir con eso? Yo también te quiero, pero no me olvido de los 200 rublos".

"Katia, ¿qué te ocurre?".

"Yo también te quiero, pero ve al grano" "¿Eso es todo? ¿Por la tarde me vas a pedir algo, no es cierto?".

"¿Qué te pasó?" "Dilo de una vez. ¿Dónde estás?" "¿Llegaste tarde a las clases o qué?" "¡Me estás asustando!".

"¿Qué pasó? Yo también te quiero. ¡Pero mejor confiesa de una vez, niña!"

"Hijo, ¿te emborrachaste en la escuela?".

"¿Y qué más? Anda, cuéntame, que no hace poco que nos conocemos. ¿A qué se debe este inaudito ataque de ternura?".

"¿Qué dices? ¿Está a punto de llamarme uno de tus profesores o algo así?".

"Ah, yo también te quiero. [pausa] Pero, ¿por qué decidiste llamarme pronto?".

"¿Qué asignatura acabas de tener? Ah, les habrán dicho que llamen a sus padres para decirles que los quieren, ¿no?".

"¿Qué pasó? ¿Te uniste a algún tipo de secta o qué? ¿O quieres pedirme dinero?".



A tenor de los resultados, las respuestas de los padres revelan que pocos de ellos están acostumbrados a que sus hijos adolescentes los llamen sin otro propósito que el de expresarles su cariño.